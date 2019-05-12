بطولة التسامح تدشن نسختها الأولى اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تفتتح اليوم منافسات النسخة الأولى من بطولة التسامح الرمضانية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم وتستمر حتى 22 مايو الجاري. وتقام البطولة تحت رعاية وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، الذي وجه بضرورة توفير سبل النجاح للحدث حتى يخرج في أزهى صورة وبالشكل الذي يليق باسم عام التسامح.

وتقام المنافسات بالصالة الرياضية في المدرسة الإماراتية بمدينة خليفة بالعاصمة أبوظبي، وتضم البطولة سبع ألعاب هي كرة القدم والأسكواش والبلياردو والكرة الطائرة والشطرنج والرماية وتنس الطاولة، إضافة إلى مسابقتين رياضيتين الأولى للياقة البدنية والثانية تحت عنوان الخاسر الأكبر للوزن خلال الشهر الكريم.

وتم تقسيم كل لعبة إلى فئتين للذكور والإناث، ويشارك في المنافسات 448 مشاركاً من موظفي قطاع العمليات المدرسية في أبوظبي وأعضاء هيئتي التدريس والإدارة في مدارس العاصمة.