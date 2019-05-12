فيصل خليل: «سباعيات مكتوم بن راشد» فرصة لخوض تحدٍ جديد أمام قدامى المنتخب

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد لاعب المنتخب الوطني السابق، فيصل خليل، أن مشاركته مع فريق «محمد علي» ضمن منافسات بطولة «مكتوم بن راشد» الرمضانية لسباعيات كرة القدم، التي استهلت أول من أمس في نسختها التاسعة، والمقامة على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي في منطقة القرهود حتى 21 من شهر رمضان المبارك، تمثل فرصة للقاء قدامى نجوم المنتخب وخوض تحدٍ جديد معهم، والمنافسة على البساط الأخضر مع زملاء سبق لهم التواجد جنباً إلى جنب في صفوف الأبيض، ومثلوا أنديتهم في السعي لحصد الألقاب المحلية والدولية.

وقال فيصل خليل لـ«الإمارات اليوم» عقب قيادته لفريقه «محمد علي» وقيادته للفوز على فريق «الكتلان» في الجولة الافتتاحية، إن: «البطولات الرمضانية بصورة عامة، وسباعيات (مكتوم بن راشد) الكروية على وجه التحديد، فرصة للقاء أصدقاء الزمن الجميل من الأجيال المختلفة للكرة الإماراتية، التي لطالما مثلت المنتخب أو أنديتها في شتى المحافل الدولية».

موضحاً: «العودة مجدداً إلى البساط الأخضر من بوابة البطولات الرمضانية، تمثل فرصة خوض تحدٍ جديد أمام زملاء سبق أن لعبت معهم جنباً إلى جنب في صفوف المنتخب، أو تنافسنا معاً على ألقاب البطولات المحلية».

وأعرب فيصل عن سعادته بالعودة إلى زيارة الشباك، وقال: «لطالما اشتهرت بطولة مكتوم بن راشد الرمضانية بالمستوى العالي الذي عادة ما يطغى على مبارياتها، بالصورة ذاتها للقاء فريقي محمد علي مع الكتلان، في ظل وجود عدد كبير من لاعبي الأندية، وأنا سعيد بعودتي لزيارة الشباك وتسجيل الأهداف».

وشهدت الجولة الافتتاحية غزارة في الأهداف، في ظل تسجيل 22 هدفاً على مدار المباريات الأربع التي أقيمت لحساب المجموعتين الأولى والثانية، والتي استهلت بفوز فريق محمد علي على فريق الكتلان بواقع هدفين لهدف واحد، حملا توقيع فيصل خليل وعدنان حسين، وسجل لفريق الكتلان محمد حسين.

كما شهدت المباريات، تعرض حامل اللقب فريق شرطة دبي لهزيمة ثقيلة بخسارته أمام الجوكر بثلاثية نظيفة، قبل أن ينجح الوافد الجديد فريق المقام في ترويض الفرسان والفوز عليه بنتيجة «6-2»، ولتظهر النتيجة ذاتها التي عرف من خلالها فريق «جوردن» كيفية الفوز على منافسه فريق «فنادق الخوري».