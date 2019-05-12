أموال اتحاد الكرة على طاولة «الهيئة»

المصدر: منصور السندي - دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة سيبحث خلال اجتماعه المقبل عدداً من الموضوعات المهمة، من بينها مسألة فك الحظر عن الدعم المالي السنوي المخصص لاتحاد الكرة، بعدما تم إيقافه أخيراً بسبب وجود ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد مخالفين للائحة منع ازدواجية المناصب الرياضية، كما يتوقع أن يتطرق الاجتماع إلى تقرير مفصل بشأن الإجراءات الخاصة بتوفير معايير الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية، بجانب مناقشة مسألة إشهار رابطة المحترفين الإماراتية بعدما كان المجلس قد أرجأ خلال اجتماعه الأخير البت فيها.