محمد جمال «عيناوي».. وعامر في طريقه إلى الجزيرة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد مصدر داخل نادي الجزيرة، أن لاعب وسط الفريق محمد جمال، (25 عاماً)، وقع عقداً مع نادي العين، للانضمام إليه لمدة أربع سنوات، في صفقة انتقال حر، اعتباراً من الموسم المقبل.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم»، إن اللاعب عقد جلسة مع مسؤولي شركة كرة القدم بنادي العين، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، للتفاوض حول انتقاله إلى الزعيم، اعتباراً من الموسم المقبل، وتكللت المفاوضات بموافقة اللاعب على التوقيع لمدة أربع سنوات، على أن يبدأ اللاعب مسيرته مع الزعيم في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان اللاعب محمد جمال، أحد الأعمدة الأساسية في صفوف الجزيرة، قد دخل في فترة الستة أشهر من عقده مع ناديه في يناير الماضي، وأصبح من حقه التفاوض أو التوقيع لأي ناد آخر دون الرجوع إلى ناديه الجزيرة، وجرت مفاوضات بين الطرفين لتجديد العقد، لكنها لم تصل إلى النهاية السعيدة.

وتعرض اللاعب للإصابة بكسر في عظمة شظية الساق يوم 13 يناير الماضي، خلال تدريبات الفريق، وأعلنت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة، أن موسم اللاعب مع الفريق قد انتهى بعد هذه الإصابة، وسيبدأ مرحلة العلاج والتأهيل لفترة قد تصل إلى ستة أشهر.

في الوقت الذي أكد فيه المصدر أن الجزيرة قطع شوطاً كبيراً في المفاوضات مع لاعب وسط العين الدولي عامر عبدالرحمن، للانتقال إليه في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع العين، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن صفقة انتقال عامر عبدالرحمن إلى الجزيرة خلال الأسبوع الجاري.