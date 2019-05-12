الجنيبي: أدرت الكثير من المباريات وأنا صائم ولم أشعر بالتعب

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف الحكم الدولي في كرة القدم عمار الجنيبي، أنه أدار الكثير من المباريات وهو صائم خلال شهر رمضان، خصوصاً على صعيد البطولات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ولم يشعر بالتعب، لافتاً الى أنه اعتاد إدارة المباريات في رمضان وأنه كحكم يتدرب باستمرار على كيفية قيادة المباريات في مختلف الظروف سواء في رمضان أو في الأوقات العادية، مشيراً إلى أن وجبته الرئيسة في شهر رمضان هي الثريد، وأنه اعتاد دائماً تناول وجبة الإفطار في اليوم الأول لرمضان مع والديه، لكن في اليوم الأول من شهر رمضان الجاري تواجد في الصين نظراً إلى ارتباطه بإدارة مباريات رسمية جمعت الاثنين الماضي بين فريقي بكين غوان الصيني وجيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي ضمن مباريات دوري أبطال آسيا للأندية، مشدداً على أن هذا الأمر يعد صعباً بالنسبة له كونه يكون بعيداً عن أسرته وعائلته وكان يتمنى أن يكون معهم في هذه اللحظات الروحانية الجميلة، لكنه يدرك أن ذلك يعد ضريبة تمثيل بلده وضريبة دخوله مجال التحكيم.

وقال عمار الجنيبي لـ«الإمارات اليوم»: «رمضان يعد فرصة لا تعوض بالنسبة لي للالتقاء مع أسرتي وعائلتي في مائدة الإفطار وتفقد أحوالهم وتبادل الزيارات معهم، خصوصاً بعد صلاة التراويح لاسيما أن من أحب وأجمل اللحظات والأوقات وأفضلها بالنسبة لي دائماً تناول وجبة الإفطار مع والدي ووالدتي والجلوس فترة طويلة معهما، وكذلك مع إخوتي وبقية أفراد العائلة».

وأضاف: «سبق لي أن قدت الكثير من المباريات وأنا صائم من بينها مباراة بكين غوان الصيني وجيونبك الكوري الجنوبي في أول أيام رمضان الجاري، بجانب مباريات أخرى في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي وتصفيات كأس العالم وغيرها، وهذا الأمر أصبح طبيعياً بالنسبة لي وليس جديداً كون أن الحكم مثل اللاعب قد يصادف أن يدير مباريات في رمضان، لذلك لابد أن يكون مهيّأ بدنياً ونفسياً لهذا الأمر حتى يتمكن من أداء واجبه على أكمل وجه، خصوصاً بالنسبة لنا كحكام نسعى دائماً من خلال مشاركاتنا الخارجية لتمثيل التحكيم الإماراتي، والخروج بأفضل صورة ممكنة تعكس الوجه المشرف للتحكيم الإماراتي في مختلف المناسبات والبطولات».

وأضاف: «أستغل أوقات رمضان في القيام بزيارات للأهل والأصدقاء والوقوف على أحوالهم والاطمئنان عليهم، خصوصاً أن رمضان شهر خير ومحبة وتواصل مع صلة الأرحام كون أن ذلك يُعد من الأمور المهمة».

وبخصوص أفضل الأوقات للتدريب بالنسبة له كحكم خلال رمضان أكد الجنيبي، أنه يتدرب عادة بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات أي بعد أداء صلاة التراويح وليس بعد الإفطار مباشرة.

وعن مشاركاته الخارجية المقبلة، قال: «تم اختياري أخيراً، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم للمشاركة كحكم فيديو ضمن الحكام الذين سيديرون مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة التي ستقام في بولندا الشهر الجاري، وأسعى للاستعداد الجيد لهذه المشاركة وتشريف التحكيم الإماراتي، وأتمنى أن تكون هذه المشاركة بوابتي للوجود ضمن الحكام الذين سيديرون مباريات كأس العالم 2022».

وشدّد عمار الجنيبي على أن رمضان فرصة للقيام بالعديد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تخدم المجتمع بشكل عام وتعود عليه بالنفع والفوائد.

• الحكم لابد أن يكون مهيّأ بدنياً ونفسياً حتى يتمكن من أداء واجبه على أكمل وجه.