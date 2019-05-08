الوحدة إلى دور 16 لدوري الأبطال الآسيوي

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

تأهل الوحدة رسميا إلى دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا ، بعد تغلبه على فريق لوكوموتيف الأوزباكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت أمس الثلاثاء على استاد آل نهيان في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات ، دون انتظار لمنافسات الجولة السادسة والأخيرة التي يلتقي فيها مع الاتحاد السعودي بجدة يوم 21 مايو الجاري.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة ، وتجمد رصيد لوكوموتيف عند 4 نقاط في المركز الثالث

انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف ، وفي الشوط الثاني أحرز تيمور خوجا الهدف الأول لمصلحة لوكوموتيف في الدقيقة 47 من ضربة رأس إثر عرضية من أمانوف ، وفي الشوط الثاني احرز تيغالي هدف التعادل في الدقيقة 59 ، وأضاف ليوناردو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 75 ، ثم أضاف خليل إبراهيم الهدف الثالث في الدقيقة 91 .

في الشوط الأول لم يقدم الوحدة الأداء المتوقع منه وظهر بمستوى أقل كثيرا من مبارياته السابقة ، وساد البطء أداء لاعبيه وتراجع الفريق بلا مبرر ، ما أعطى الفرصة لمنافسه في امتلاك الكرة والسيطرة على وسط الملعب ، خاصة في ظل الحالة الغريبة التي ظهر عليها مظم نجوم الفريق تيغالي وليوناردو وإسماعيل مطر وخليل إبراهيم .

واستمر لوكوموتيف في تهديد مرمى الشامسي ، على الرغم من محاولتين للوحدة على المرمى الأولى تسديدة لشانج ريم في الدقيقة 15 والثانية رأسية ليغالي في الدقيقة 19 ، ورد جافروف بتوغل خطير داخل المنطقة وسدد بجوار القائم الأيمن مباشرة في الدقيقة31 .

وفي الشوط الثاني فاجأ لكوموتيف الوحدة بهدف مبكر عن طريق تيمور خوجا الذي تلقى عرضية من أمانوف وسددها برأسه على يمين الشامسي في الدقيقة 47 ، ونشط الوحدة محاولا التعادل والذي جاء عن طريق تيغالي الذي سدد كرة قوية من على حدود المنطقة واصطدمت بقدم إيجور جوليتش وسكنت الشباك في الدقيقة 59 .

واستمر الوحدة في محاولاته الهجومية من أجل إحراز هدف ثاني يؤمن به تأهله لدور الستة عشر ، وأهدر ليوناردو فرصة لا تضيع في الدقيقة 66 ، ورد البديل تورابوف بكرة في العارضة في الدقيقة 69 .

وأسفر هجوم الوحدة عن الهدف الثاني عن طريق ليوناردو من ضربة جزاء في الدقيقة 75 احتسبها الحكم بعد أن لمست الكرة يد جوفان دوكيتش داخل المنطقة.

وألغى الحكم هدفا صحيحا للوحدة سجله محمد برغش في الدقيقة 85 بداعي التسلل ولم يكن كذلك كما أظهرته الإعادة التليفزيونية.

ومن هجمة منظمة للوحدة أضاف خليل إبراهيم الهدف الثالث في الدقيقة 91 من هجمة مرتدة منظمة بدأت من الحارس الشامسي ثم ليوناردو ثم طحنون الزعابي حتى أنهاها خليل في الشباك.