العين يودّع آسيا للمرة الأولى منذ 5 سنوات.. والسبب «ظروف»

المصدر: معاذ كمبال - العين

اعترف مدرب فريق العين، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، بظهور «الزعيم» بصورة متواضعة في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بعد الخروج رسمياً من مرحلة دور المجموعات للمرة الأولى منذ خمس سنوات، كان فيها الفريق البنفسجي يشكل حضوراً أساسياً في مباريات الدور ثمن النهائي، لكن مشاركته في النسخة الحالية هي الأسوأ في تاريخه على مر السنوات الماضية.

وقال غاريدو، في المؤتمر الصحافي عقب خسارته على يد فريق الهلال السعودي، أول من أمس، بهدفين نظيفين ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات: «الحقيقة الفريق يمر بظروف تراجع في الأداء، وليس بأفضل حالاته منذ فترة، لكننا مطالبون بالتفكير حالياً في استحقاقاتنا المقبلة لحجز البطاقة المؤهلة لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل».

وكانت آخر مرة خرج فيها «الزعيم» من المسابقة الآسيوية من مرحلة المجموعات، في نسخة عام 2013، حينما احتل المركز الثالث في المجموعة برصيد ست نقاط خلف الاستقلال الإيراني متصدر المجموعة 13، والهلال السعودي الثاني 12، وخلال الخمس سنوات الماضية استطاع «الزعيم» التأهل للدور ثمن النهائية خمس مرات متتالية، من بينها نسخة 2016، التي وصل فيها للمباراة النهائية.

وتابع المدرب الإسباني تحليله عن أسباب خسارة «الزعيم» في المباراة، بالقول: «التحليل الحقيقي لمباريات كرة القدم، دائماً تختصره النتيجة النهائية، وإن فريقه استقبل هدفاً سريعاً في مواجهة المنافس، ما رجح كفة المنافس على الأرض، بيد أننا في شوط اللعب الثاني قدمنا أداءً جيداً وهيأنا فرصاً عدة أمام مرمى الهلال، لكننا لم ننجح في ترجمتها إلى أهداف».

ومضى قائلاً: «قدم الفريقان أداءً جيداً على الأرض، لكنني أشعر بأن فريقي كان قادراً على الخروج بنتيجة أفضل من التي انتهت عليها المباراة، لكن عندما تهدر الفرص السهلة، فلن تتمكن من تحقيق أي نتيجة إيجابية، ولا يفوتني أن أهنئ فريق الهلال بمناسبة الفوز والتأهل لثمن النهائي».

ورداً على سؤال حول إن كانت نتيجة المباراة الماضية، التي خسرها على ملعبه أمام الدحيل القطري، كانت قد أعلنت خروج العين، وأثرت في مردود الفريق أمام الهلال السعودي، قال: «لم نفكر في نتيجة أي مباراة، بقدر ما كان تركيزنا منصباً على المباراة وهدفنا حصد النقاط الثلاث، وكنت أطالب لاعبي الفريق بإظهار روح القتال».

وسيخوض الفريق العيناوي مواجهة الاستقلال الإيراني يوم 20 الجاري، على استاد هزاع بن زايد، تحصيل حاصل فقط، بعد أن تجمدت نقاطه في المركز الأخير برصيد نقطتين، فيما تأهل كلٌّ من الهلال والدحيل للدور الثاني، ومن المتوقع أن يتيح المدرب الإسباني غاريدو فرصة المشاركة لأكبر عدد من اللاعبين الشباب في تلك المباراة.

في المقابل، قال مدرب فريق الهلال السعودي، البرازيلي شاموسكا، إن أهمية الفوز على العين بالنسبة له، كونها أول انتصار بالنسبة له مع الفريق، خلفاً للمدرب الكرواتي زوران ماميتش، وقال في المؤتمر الصحافي: «الفوز في اللقاء أكد جدارتنا بحجز بطاقة التأهل وصدارة مجموعتنا»، موضحاً: «المستوى الذي ظهر عليه الهلال في مواجهة اليوم، نتيجة عمل متواصل، خلال الحصص التدريبية، والتهيئة الجيدة خلال أسبوع كامل».

العين بلا فوز في آخر 10 مباريات خارج ملعبه

أكمل فريق العين 10 مباريات خارج ملعبه، دون أن يحقق أي فوز في جميع المسابقات، إذ يعود آخر فوز له خارج مدينة العين إلى يوم الثالث من شهر ديسمبر، حينما فاز على الوصل 3-1، في دوري الخليج العربي، ومن وقتها خاض الفريق 10 مباريات في كأس العالم للأندية، ودوري أبطال آسيا، وكأس رئيس الدولة، ودوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، وتعادل في ثلاث مباريات أمام الشارقة والاستقلال الإيراني والدحيل القطري.

شباك العين تستقبل ثاني أسرع هدف في التاريخ

استقبلت شباك فريق العين ثاني أسرع هدف في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك في مباراة الهلال السعودي، أول من أمس، إذ وجد «الزعيم» نفسه متأخراً بالهدف الأول، بعد 14 ثانية فقط من انطلاقة المباراة، حينما استفاد لاعب فريق الهلال، هاتان باهبري، من خطأ دفاعي، وسدد الكرة في شباك الحارس خالد عيسى.

- غاريدو: ظروف وراء تراجع الأداء، والفريق ليس بأفضل حالاته منذ فترة.

- التحليل الحقيقي لمباريات كرة القدم دائماً تختصره النتيجة النهائية.