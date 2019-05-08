3 أشقاء من عائلة «سري» يهيمنون على منصات بطولة المدارس الأولى للكاراتيه

المصدر: جوني جبور - دبي

هيمن ثلاثة أشقاء من عائلة «سري» المصرية المقيمة في الدولة، على منصات تتويج النسخة الأولى من بطولة المدارس للكاراتيه، بعد أن نجحت الشقيقتان رناد وتولين هشام سري في حصد ذهبيتي الكاتا، وفضية لشقيقهما حازم في الكوميتيه، وذلك في البطولة التي نظمها اتحاد الرياضة المدرسية أول من أمس، بالتعاون مع اتحاد الكاراتيه، وأقيمت على صالة مدرسة الأندلس في الشارقة، بمشاركة 14 مدرسة، تنافست على ألقاب 11 فئة عمرية بين 10 و17 عاماً.

وتوج الفائزين النائب الأول للاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الإماراتي للكاراتيه اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، يصحبه المدير التنفيذي لاتحاد الرياضة المدرسية ميسون أميري.

وجاءت أولى ميداليات الأشقاء الثلاثة، عبر فضية (ناشئين 2) لعمر 14 وحتى 15 عاماً ولوزن 57 وحتى 65 كيلوغراماً أحرزها حازم سري الذي دافع عن ألوان مدرسة الشعلة الخاصة في عجمان، وحل خلف لاعب مدرسة المعرفة الدولية كريم وائل صاحب الذهب.

وحصدت رناد سري من مدرسة حماية في الشارقة ذهبية (ناشئات 1) لعمر من 12 وحتى 13 عاماً، قبل أن تتوج شقيقتها وبشعار المدرسة ذاتها بذهبية الكاتا لفئة تحت 12 عاماً.

وفي بقية النتائج، توج عبدالله الأسود من مدرسة المعرفة الدولية في الشارقة بذهبية كوميتيه ناشئين تحت 70 كيلوغراماً، ونور أيمن من مدرسة عجمان الخاصة حصد ذهبية المنافسة ذاتها لوزن فوق 54 كيلوغراماً، ولتذهب ذهبية كوميتيه لفئة الشباب لوزن 61 حتى 68 كيلوغراماً الى عبدالله أحمد إسماعيل من المدرسة الأهلية الخيرية في دبي، ولتهدي الطالبة روان وليد مدرستها فيكتوريا الإنجليزية بالشارقة ذهبيتي فئة الآنسات لكل من منافسات الكاتا والكوميتيه، ولتخطف مدرسة الشويفات الدولية في الشارقة ميداليتها الذهبية الأولى عبر علي إبراهيم ضمن كاتا الناشئين للفئة العمرية من 12 حتى 13 عاماً، ولتعود ذهبية كاتا الناشئات تحت 14 سنة لمدرسة عجمان الخاصة مع الطالبة مريم سامح، وليسدل الستار عن المنافسات بذهبية فئة الكاتا ناشئين الدرجة الثانية تحت 13 عاماً التي ذهبت إلى عمار أحمد إسماعيل من المدرسة الأهلية الخيرية في الشارقة.