إدراج «الهجن» في بطولة التسامح الرمضانية بالعين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلن الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، انطلاق بطولة التسامح الرمضانية التي تُعد امتداداً لبطولة العين الرمضانية إحدى أقدم البطولات في الدولة، اعتباراً من بعد غد (الجمعة) بمشاركة فرق محلية وخارجية.

وتشتمل البطولة خمس ألعاب رياضية هي: كرة قدم الصالات للرجال وكرة اليد للسيدات والطائرة للرجال ورماية الشوزن للرجال والسيدات، إضافة إلى سباق الهجن الذي تستضيفه ميادين منطقة الوقن.

تم الكشف عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحافي نظمه الشيخ سعيد بن طحنون في قصره بمدينة العين، بحضور رئيس اللجنة العليا المنظمة أحمد آل سويدين وأعضاء اللجنة والرعاة والإعلام.

وتنطلق البطولة رسمياً في العاشرة من مساء الجمعة في الصالة المغطاة بملعب خليفة بن زايد حيث تجري معظم الألعاب، بينما تجري منافسات رماية الشوزن في ميدان نادي العين للفروسية والرماية والغولف، أما سباقات الهجن فتستضيفها ميادين منطقة الوقن.

وأعلن الشيخ سعيد بن طحنون عن رصد جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى، وتخصيصه سيفاً يحمل اسم والده سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، لصاحب المركز الأول لسباقات الهجن، وخنجراً يحمل اسم سعيد بن طحنون آل نهيان لصاحب المركز الثاني في المسابقة نفسها.

وأوضح في المؤتمر الصحافي عن «إعادة إطلاق هذه البطولة الرمضانية الرياضية بمسمى «التسامح» سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة تسخيراً لقيم الرياضة في نشر ثقافة التسامح كقيمة راسخة في المجتمع الإماراتي، والهدف كله سعادة المجتمع ومعافاته من التعصب.

وأضاف: «كما أن تنظيم البطولة جاء تلبية لرغبة الشباب في أن يكون لديهم فعاليات رياضية في العين خلال شهر رمضان، لتفريغ طاقاتهم وإبراز مهاراتهم استحضاراً للماضي، عندما كنا نجتمع على الخير في رمضان منذ عقود من الزمن».

من جانبه، كشف رئيس اللجنة العليا المنظمة أحمد آل سويدين، أن اختيار الألعاب تم بدقة وفقاً لرغبة المشاركين أنفسهم.

وأضاف: «نتوقع أن يصل عدد الفرق المشاركة في كرة قدم الصالات إلى 16 فريقاً، كما أن اختيارنا لرماية الشوزن جاء لمساعدة أبطالنا المشاركين في تعزيز مهاراتهم للمشاركات الخارجية».

وتابع: «أعددنا العدة لأن تأتي البطولة بالجودة ذاتها التي اعتدناها تعزيزاً لتشجيع الجماهير على الحضور والمتابعة والاستمتاع بفعاليات رياضية رائعة أساسها التسامح والروح الرياضية».