رئيس الدولة يوجّه بإعادة تسمية «مطار العين الدولي» ليصبح «مطار طحنون الدولي»

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بإعادة تسمية "مطار العين الدولي" ليصبح "مطار طحنون الدولي"، على أن يبدأ تفعيل تداول الاسم الرسمي الجديد من اليوم، وذلك تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان "رحمه الله"، وتقديراً لمسيرة عطائه الحافلة والمخلصة التي امتدت عقوداً، كرسها في خدمة وطنه.

وتأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة بتسمية "مطار طحنون الدولي" تعزيزاً لقيم الوفاء والعرفان للرعيل الأول، جيل التأسيس الذين أسهموا بحكمتهم وإخلاصهم وتفانيهم في مسيرة بناء الدولة ومؤسساتها وشهدوا مختلف مراحل نهضتها.