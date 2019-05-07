الوحدة يبحث عن نقطة التأهل أمام لوكوموتيف

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

يحتاج الوحدة إلى نقطة واحدة من أجل التأهل رسمياً إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، عندما يستضيف لوكوموتيف الأوزبكي في العاشرة من مساء اليوم على استاد آل نهيان في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات، دون حاجة إلى نتيجة مواجهته مع الاتحاد السعودي في الجولة السادسة والأخيرة على ملعب الأخير في جدة يوم 21 مايو الجاري.

ويدخل الوحدة المباراة وهو يحتل المركز الأول في المجموعة برصيد تسع نقاط من الفوز في ثلاث مباريات متتالية على الاتحاد السعودي ذهاباً بأبوظبي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، والريان مرتين ذهاباً في الدوحة بهدفين مقابل هدف واحد، وإياباً بأبوظبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وقبلها الخسارة في الجولة الأولى أمام منافسه الليلة لوكوموتيف ذهاباً في طشقند بهدفين نظيفين.

ويسعى الوحدة إلى تحقيق هدفين من مباراة اليوم، الأول تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث أو التعادل على أقل تقدير، لتأكيد تأهله إلى دور الستة عشر بعد غياب طويل بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة، والثاني هو رد اعتباره للخسارة الوحيدة التي مُني بها حتى الآن في دور المجموعات أمام منافسه في مباراة الذهاب بطشقند في الجولة الأولى بهدفين دون رد.

ومن المتوقع أن يخوض الوحدة اللقاء بأسلوب هجومي منذ بداية المباراة من أجل السيطرة على مجريات اللعب، ومحاولة تسجيل هدف مبكر يربك حسابات منافسه وتشكيل ضغط مستمر على خط دفاعه، ومنعه من التقدم خلف مهاجميه، خصوصاً أن لوكوموتيف سيلعب من أجل الفوز للاحتفاظ بآماله في التأهل لدور الستة عشر.

ويغيب عن الوحدة لاعب الوسط المدافع سلطان الغافري، ولاعب الوسط المهاجم أحمد علي، للإيقاف، لحصولهما على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة الريان القطري الأخيرة بالجولة الرابعة، وكذلك يغيب لاعبا الوسط محمد عبدالباسط ويحيى الغساني للإصابة.

من جانبه، يدخل لوكوموتيف المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد أربع نقاط من فوز وحيد على الوحدة بهدفين نظيفين في الجولة الأولى، وخسارتين خارج ملعبه الأولى في الجولة الثانية أمام الريان بهدفين مقابل هدف واحد، والثانية في الجولة الثالثة أمام الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل واحد على ملعبه في الجولة الرابعة مع الاتحاد بهدف واحد لكل منهما.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من هونغ كونغ، ويتكون من لبيوم كوك مان للملعب، وشو شون كيت ولو يوك سينغ للخطوط، ومعهم الصيني شين ينهاو حكماً رابعاً، ويراقب المباراة الكوري الجنوبي جونغ ناينام، فيما يراقب الحكام الأردني إسماعيل عدنان إسماعيل.

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