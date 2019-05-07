حمدان بن محمد: دورة ند الشبا ملتقى للعائلة يسهم في ترسـيـخ القـيـم النبيلة

المصدر: سيد مصطفى - دبي

رحّب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، بالمشاركين في النسخة السابعة من دورة «ند الشبا» الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سموه في مجمع ند الشبا الرياضي، خلال الفترة من 7 إلى 24 الجاري تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتُعقد مُنافساتها يومياً خلال شهر رمضان الفضيل اعتباراً من الساعة العاشرة مساءً.

وقال سموه: «يسعدنا أن نتابع مدى التطور الذي حققته دورة ند الشبا الرياضية كحدث رياضي ومجتمعي هو الأهم على أجندة دبي الرياضية خلال شهر رمضان المبارك من كل عام بما تحققه من أهداف في مقدمتها نشر ثقافة ممارسة الرياضة واستقطاب المزيد من المشاركين من مختلف فئات المجتمع اتباعاً لنهج القيادة الرشيدة وحرصها على جعل الرياضة أسلوب حياة، في حين تسهم الدورة في التعريف برياضات جديدة والتحفيز على ممارستها، من خلال منافسات متنوعة تضم الرياضيين المحترفين، وكذلك الهواة من داخل الدولة وخارجها».

وأضاف سموه «وجّهنا منذ البداية بأن تكون دورة ند الشبا الرياضية للجميع من رياضيين وجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات، وأن تكون أيضاً ملتقى للعائلة يسهم في ترسيخ القيم النبيلة التي تحملها الرياضة، وتحفيز الصغار على ممارسة الرياضة بكل أشكالها بتشجيع من عائلاتهم لما لها من فوائد عديدة على صحة وسعادة أفراد المجتمع وبما تمثله كمصدر للطاقة الإيجابية».

وختم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالتأكيد على أهمية العمل الاجتماعي والتطوعي في القطاع الرياضي، مشيراً سموه إلى أن النسخة السابعة من دورة ند الشبا ستشهد تكريم الفائزين بجائزة البصمة الرياضية التي ارتبطت باسم الدورة بهدف تأكيد مكانة هذا العمل الإنساني، وحرص الدورة على تفعيل مختلف مساراته بكل ما يحمل من انعكاسات إيجابية مؤثرة على الصعيدين الرياضي والاجتماعي.

وتواصل دورة ند الشبا هذا العام مسيرتها الناجحة، حيث تشهد نسختها السابعة زيادة في عدد الرياضات المتضمنة فيها والذي وصل إلى 13 رياضة فردية وجماعية، ويشارك فيها نحو 6500 رياضي ورياضية من مختلف الأعمار والجنسيات، يتنافسون لإظهار تميزهم ومواهبهم لجني ثمار جهودهم في التدريب والاستعداد، بما تتيحه الدورة من فرصة للمشاركين لكسب خبرات إضافية وجوائز مالية والتعرف إلى رياضيين من مختلف الجنسيات.

وتشهد الصالة الرئيسة لمجمع ند الشبا الرياضي في الساعة العاشرة من مساء اليوم حفل افتتاح النسخة السابعة من الدورة والذي سيتضمن عروضاً تمزج بين الأداء التمثيلي والحركات الرياضية، تظهر نهج الإمارات في تحقيق الإنجازات ودعم فئات المجتمع، كما تبرز تأثير الدورة على المجتمع وتحفيز جميع أفراده من مختلف الأعمار والجنسيات على ممارسة الرياضة، حيث أسهمت الدورة على مدار سبع سنوات في استقطاب أكثر من 23 ألف رياضي ورياضية من مختلف الأعمار والجنسيات من الهواة والمحترفين للمشاركة في المنافسات التي تشهد زيادة في عدد الرياضات والفئات في كل عام، كما أسهمت في نشر ممارسة رياضات جديدة وظهور جيل من الرياضيين الواعدين في مختلف الرياضات.

وتقام عقب مراسم حفل الافتتاح مباراة استعراضية مخصصة لأصحاب الهمم في «رياضة كرة الطائرة من الجلوس»، والتي ستجمع اثنين من أفضل منتخبات هذه اللعبة على مستوى العالم، هما منتخبا مصر وكازاخستان.

وتأتي هذه المباراة ضمن المبادرات التي تطلقها الدورة سنوياً لتعريف المجتمع بالرياضات الخاصة بأصحاب الهمم، حيث سبق أن احتضنت الدورات السابقة العديد من المباريات الاستعراضية المشابهة لفئات إعاقة مختلفة.

وتم تصميم «لعبة الكرة الطائرة من الجلوس» خصيصاً لتناسب من يهوى ممارسة اللعبة من الأفراد الذي يعانون إعاقات حركية، حيث يتنافسون وهم جلوس على الأرض بوجود 6 لاعبين أساسيين في الملعب، حيث يتوجب على اللاعبين مجاراة حركة الكرة واتجاهاتها في الملعب بالتحرك في مختلف الاتجاهات للوصول إلى الكرة بالطرق المتفق عليها، حيث يتشابه قانون هذه الرياضة مع قانون كرة الطائرة مع بعض التعديلات البسيطة.

وتنطلق مساء اليوم منافسات بطولة البادل تنس، بإقامة مباراتين في فئة الرجال المفتوحة تنطلقان عقب ختام فعاليات حفل الافتتاح في الصالة الرئيسة، حيث تقام بطولة «البادل» على الملاعب الحديثة المخصصة لها في مجمع ند الشبا الرياضي. وتجمع المباراتين كلاً من: بيل بالاستر، وكارلوس لونا، مع محمد الجناحي، وسعيد المري، وذلك في إطار المجموعة الأولى، ويلتقي بينجامين كاساني، وأكزافيه مايسون، مع إيميليو ميساس، وجيليرمو فيلافاني في المجموعة الثانية.

من جهة أخرى، سيتم بث مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم وغداً، عبر شاشة كبيرة في خيمة «ناس هب».

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برنامج المنافسات

يتضمن برنامج المنافسات 13 رياضة تتوزع على 18 يوماً في مجمع ند الشبا الرياضي، وفي ملاعب الكريكت بجبل علي، وحي دبي للتصميم، وصالة نادي شباب الأهلي بالقصيص، وصالة نادي دبي لأصحاب الهمم في القصيص، وصالة التزلج في مول الإمارات، وتشمل الرياضات: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، الجري لمسافتي 5 و10 كيلومترات، الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً، تحدي «ناس» الليلي للأفراد والفرق، كرة السلة على الكراسي المتحركة، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة (3 x3)، كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية، التزلج على الثلج، والكريكت.

مشاريع الشباب

تُصاحب الدورة إقامة منطقة مشاريع الشباب لتوفير الفرصة لهم للتواصل مع الجمهور وتقديم خدماتهم لهم، حيث تم تشييد خيمة عملاقة لتقديم مشروعاتهم إلى مئات الجماهير التي تحضر بشكل يومي لمتابعة منافسات البطولة.

ويشارك الشباب المواطنون في أجنحتهم من خلال مشاريع مبتكرة تجمع بين الفائدة والاستثمار، حيث شيدت اللجنة المنظمة الأجنحة مجاناً دعماً للشباب المواطنين.

وتدعم هذه المبادرة الدور المجتمعي الذي تلعبه الدورة وحرصها على دعم جميع فئات الوطن والمجتمع، سواء كانوا رياضيين في مجال التنافس أو جمهوراً.

كما تضم الخيمة المُخصصة لمشروعات الشباب شاشة عرض كبيرة لمتابعة المنافسات الرياضية، ومناطق لأجنحة رعاة الدورة.

وستحظى الدورة بتغطية إعلامية كبيرة عبر النقل المباشر على شاشتي دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية، وكذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

برنامج المنافسات يضم 13 رياضة على مدار 18 يوماً وتُقام في مناطق متفرقة من دبي.

مباراة استعراضية عالمية لكرة الطائرة لأصحاب الهمم في افتتاح النسخة السابعة.

الدورة استقطبت منذ انطلاقها نحو 23 ألف رياضي ورياضيّة من مختلف الأعمار والجنسيات.

تكريم الفائزين بجائزة البصمة الرياضية تعزيزاً للعمل الاجتماعي والإنساني التطوّعي في القطاع الرياضي.