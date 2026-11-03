منصور بن محمد يفتتح النسخة السابعة من «إمارات الأمان»

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أمس، فعاليات النسخة السابعة من «إمارات الأمان»، التي تنظمها مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، في منطقة زعبيل الرياضية بدبي مول، من الثاني إلى الخامس من نوفمبر الجاري، بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، الفريق عوض حاضر المهيري، ومدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، الفريق تميم محمد المهيري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، خليفة إبراهيم السليس، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين.

وتفقد سموه، خلال جولته في موقع الفعالية، أبرز التحديات والأنشطة والتجارب التفاعلية التي يتضمنها الموسم السابع، واطلع على الفئات المشاركة وآليات المنافسات، واستمع لشرح حول أبرز المستجدات التي يشهدها الموسم الحالي، وما تقدمه الفعالية من تجارب تجمع بين التحدي والعمل الجماعي، وتسهم في تعزيز الوعي الأمني وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية.

وتأتي النسخة السابعة من «إمارات الأمان» امتداداً لنجاحات المواسم السابقة، بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، ضمن أربع فئات رئيسة تشمل «حماة المجتمع» و«قادة المجتمع»، و«روح المجتمع» و«أساس المجتمع»، في إطار الحرص على توسيع نطاق المشاركة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات وشرائح المجتمع.

ويتميز الموسم الحالي بإشراك العائلات للمرة الأولى، ضمن فئة «أساس المجتمع»، تزامناً مع «عام الأسرة»، تأكيداً للدور المحوري للأسرة في بناء مجتمع آمن ومتماسك، وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة لدى مختلف الأجيال، انطلاقاً من مفهوم أن الأمان يبدأ من البيت، وأن المسؤولية المجتمعية تبدأ من الفرد وتمتد إلى الأسرة والمجتمع.

وتواصل فعالية «إمارات الأمان»، التي انطلقت عام 2018، مسيرتها في نشر ثقافة الأمن والسلامة وتعزيز الوعي المجتمعي، من خلال تجربة تفاعلية تجمع مختلف الجنسيات والفئات العمرية في تحديات وأنشطة تعكس قيم التعاون والتلاحم والانتماء، وترسخ مفهوم الأمن باعتباره مسؤولية مشتركة، تسهم في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

• إشراك العائلات للمرة الأولى في الفعالية، ضمن فئة «أساس المجتمع»، تزامناً مع «عام الأسرة».