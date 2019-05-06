4 مسابقات للناشئين في دراجات «ناس».. و24 فريقاً في الكريكت

المصدر: سيد مصطفى - دبي

يُغلق اليوم باب التسجيل في رياضات الجري وتحدي ناس الليلي فئة الفرق، وللاعبين الأجانب المشاركين في بطولة الكرة الطائرة، ضمن النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنطلق رسمياً منافساتها غداً بشعار «قدرات لا حدود لها».

وتشهد دورة ند الشبا هذا العام إقامة 13 لعبة رياضية، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية يتنافسون على الفوز بستة ملايين درهم قيمة الجوائز الإجمالية للدورة، كما تشهد الدورة أربع مسابقات للناشئين لدراجات «ناس»، و24 فريقاً في الكريكيت.

وقال اللجنة المنظمة في بيان، أمس، إنه «تحددت الساعة 12 عند منتصف الليلة كآخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل في هذه الرياضات، كما سيغلق باب التسجيل للمشاركة في بطولة التزلج على الثلج بعد غد، على أن يتواصل التسجيل في رياضة الدراجات الهوائية حتى السبت المقبل، في حين تحدد يوم 13 مايو آخر موعد لاستقبال طلبات تسجيل الأفراد في بطولة تحدي ناس الليلي فئة الفردي، و20 مايو في ما يخص بطولة الجوجيتسو».

وقال رئيس اللجنة الفنية في الدورة، عادل البناي، إن «اللجنة المنظمة حرصت على تنويع الفئات العمرية في الرياضات الـ13 التي يتضمنها برنامج المنافسات، إذ تمت إضافة فئة جديدة لمنافسات بطولة الدراجات الهوائية، وهي فئة الناشئين من مواليد 2006 إلى مواليد 2008، التي تشهد إقامة أربع مسابقات، وهي الفئة المفتوحة للناشئين، والناشئات، وفئة الإماراتيين للناشئين، وفئة المواطنات الناشئات».

وأضاف: «تمت إضافة فئة الناشئين لتشجيع الرياضيين من هذه الفئة العمرية المهمة، في إطار حرص مجلس دبي الرياضي على الاهتمام بهم، وإتاحة الفرصة لهؤلاء الرياضيين الواعدين للمشاركة في البطولات وتطوير مستوياتهم الرياضية، باعتبارهم أبطال المستقبل».

وأكمل: «كما تهدف إضافة فئة الرياضيين الناشئين إلى توسيع قاعدة ممارسي رياضة الدراجات الهوائية بين كل فئات المجتمع، لما لها من فوائد كبيرة لصحة وحيوية وسعادة أفراد المجتمع، وقد وجهنا الدعوة لكل الناشئين من مختلف الجنسيات للتسجيل والمشاركة في هذه البطولة، لتحقيق أكبر استفادة فنية وصحية وبدنية من خلال ممارستهم الرياضة خلال شهر رمضان، كما تم تخصيص جوائز نقدية للفائزين في هذه الفئة».

وأكمل: «في إطار حرصنا على إضافة رياضات جديدة بمختلف الفئات لتعميم الفائدة ونشر ممارسة الرياضة، فقد حددت اللجنة المنظمة للدورة ثلاث مسابقات في بطولة التزلج على الثلج، التي تقام يوم الجمعة المقبل في (سكي دبي) بمول الإمارات، هي: التزلج المتعرج، والتزلج على الثلج، والتزلج الحر، وتشمل كل مسابقة ثماني فئات، هي: الفئة المفتوحة للرجال، الفئة المفتوحة للسيدات، فئة الذكور تحت 16 سنة، فئة الإناث تحت 16 سنة، فئة الذكور تحت 12 سنة، فئة الإناث تحت 12 سنة، فئة الذكور تحت 10 سنوات، وفئة الإناث تحت 10 سنوات».

وأوضح: «ستبدأ منافسات مسابقة التزلج على المنعرجات من الساعة الخامسة عصراً، على أن تبدأ مسابقتا التزلج الحر والتزلج على الثلج الساعة 8:30 مساء، وسيتم تطبيق نظام الاتحاد الدولي للتزلج في اللائحة التنظيمية للثلاث مسابقات».

وذكر أن «دورة ند الشبا استقطبت العديد من الفئات المختلفة، وتحديداً في بطولة الكريكيت التي ستقام منافساتها في ملاعب موانئ دبي العالمية بميناء جبل علي، والتي خُصصت للهواة فقط، وشهدت إقبال عدد كبير منهم للتسجيل فيها، لذلك تم رفع عدد الفرق المشاركة في البطولة من 12 إلى 24 فريقاً، وتم تعديل اللائحة التنظيمية للبطولة لتواكب العدد المشارك فيها، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثماني مجموعات تلعب في الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد، وفي دور الثمانية تلعب على خروج المهزوم، ومن المتوقع أن يتابع هذه البطولة عدد كبير من الجمهور، نظراً إلى شعبيتها الكبيرة بين الجاليتين الهندية والباكستانية خصوصاً».

• 13 لعبة رياضية يتنافس على ألقابها 5000 رياضي ورياضية في دورة ند الشبا.