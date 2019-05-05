المطروشي: نتوقع أكثر من 250 لاعباً ولاعبة في المبارزة بدورة ند الشبا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكملت اللجنة المنظمة تحضيراتها لانطلاق النسخة الجديدة من دورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي. وتنطلق المنافسات رسمياً بعد غد، وتستمر حتى 24 الجاري، وتبلغ جوائزها المالية ستة ملايين درهم.

وبدأ المنظمون وضع اللمسات الأخيرة على تجهيزات بطولة المبارزة، التي تقام للعام الثالث على التوالي، بعد قرار انضمامها لمسابقات الدورة، وبلغ عدد المسجلين في البطولة حتى الآن 185 لاعباً ولاعبة يمثلون، بجانب الإمارات، دول الكويت ومصر وإيطاليا، وتونس وفرنسا وإيران، وهولندا والسعودية. وقالت عضو اللجنة المنظمة والمشرفة على منافسات المبارزة، الدكتورة هدى المطروشي، إن هناك توقعات بضعف عدد المشاركين في اللعبة مقارنة بالنسخة الماضية، وقالت في تصريحات صحافية: «نتوقع أن يتجاوز العدد حاجز الـ250 لاعباً ولاعبة في البطولة».

وأكدت المطروشي أن كل الترتيبات جاهزة لانطلاق الحدث، وأضافت: «نطمح إلى أن تواصل المبارزة تألقها بعد البداية القوية لها في النسختين السابقتين، فقد شارك سابقاً عدد من الأبطال الأولمبيين والعالميين، أمثال التونسية إيناس البوبكري بطلة الأولمبياد، ومواطنتها عزة بسباس بطلة العالم، والمصري علاء الدين السيد أبوالقاسم، المتوج بفضية أولمبياد لندن، وغيرهم من النجوم».

وقالت المطروشي إن هناك إقبالاً كبيراً على المشاركة في البطولة، في ظل قرار السماح بمشاركة المقيمين وأبناء المواطنات، وحاملي الجوازات ومواليد الدولة.

وتابعت: «المبارزة أصبحت معروفة لعدد كبير من اللاعبين واللاعبات، بل باتت مقصداً لهم من أجل تجهيزهم للمشاركات المقبلة، في ظل وجود عدد من المدارس المختلفة في اللعبة، والاستفادة الكبيرة من خلال الاحتكاك بلاعبين أبطال، كما أن نسخة هذا العام تأتي في توقيت مميز نظراً إلى أنها تمثل محطة الإعداد القوية استعداداً لبطولة كأس العالم لسلاح الأيبيه للمبارزة للفتيات».

وتقام منافسات المبارزة في خمس مسابقات، هي سلاح الأيبيه للرجال من المواطنين ومواليد الدولة وأبناء المواطنات، والأيبيه للفتيات من المواطنات ومواليد الدولة وأبناء المواطنات، وسلاح الفلوريه للرجال دولي، والأيبيه للرجال دولي والأيبيه للفتيات دولي. وطبقاً للجدول الرسمي للمنافسات تبدأ 10 الجاري مسابقة الأيبيه للسيدات محلي والأيبيه للرجال دولي، ويوم 11 منه تقام مسابقة الفلورية رجال دولي، ويوم 12 مسابقة الأيبيه للرجال محلي والأيبيه للسيدات دولي، وتقام النهائيات لجميع المسابقات بصالة ند الشبا في 13 من الشهر الجاري.

في جانب آخر، أنجزت اللجنة المنظمة كل الترتيبات من خلال تحضير الصالات في مجمع ند الشبا، حيث تقام ألعاب كرة الطائرة وكرة قدم الصالات، على أن تقام منافسات البادل تنس في الصالات الأحدث من نوعها على مستوى العالم في المجمع، إلى جانب تهيئة المدرجات والخيمة الخاصة باستقبال الجماهير، وتوفير وسائل الترفيه وخدمات الطعام والشراب وغيرها، بما يضمن لهم أفضل سبل الراحة وعيش الأجواء الرياضية والمجتمعية خلال فترة منافسات البطولة. وانتهت اللجنة المنظمة من العوائق الخاصة بتحدي ناس الليلي، الذي سيقام في المنطقة المجاورة للمجمع، إلى جانب إنشاء مواقع خاصة لاستقبال وتوفير الخدمات للفرق المشاركة في سباقَي الجري والدراجات الهوائية، وذلك ضمن منطقة مجمع ند الشبا الرياضي، إلى جانب الوقوف على كل الترتيبات في المواقع الأخرى التي تحتضن بقية المنافسات، وهي نادي شباب الأهلي، وموانئ دبي العالمية، وحي دبي للتصميم، ونادي دبي لأصحاب الهمم.

منافسات المبارزة تنطلق 10 الجاري، وتقام في خمس مسابقات، بينما تُجرى النهائيات في 13 منه.