الفجيرة والإمارات.. مواجهة النجاة من الهبوط

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يستقبل استاد الفجيرة الدولي عند الساعة السادسة مساء اليوم، المباراة المصيرية التي ستجمع الفجيرة مع الإمارات، ضمن منافسات الجولة 23 لدوري الخليج العربي، حيث يبلغ رصيد الفريقين 15 نقطة، بالمركزين الـ12 والـ13، بحسب الترتيب، لتفوق الإمارات بفارق المواجهات المباشرة بعد فوزه في مباراة الذهاب (3-1).

ويصنّف الفريقان المباراة على أنها نهائي كؤوس ومصيرية، كونها تأتي قبل أربع جولات من نهاية الموسم، وتؤثر نتيجتها بشكل مباشر في حظوظ البقاء في دوري الخليج العربي، حيث سيسهم فوز أحدهما بالاقتراب بنسبة 90% من البقاء على حساب الفريق الآخر، بينما سيؤجل التعادل اتضاح الصورة حتى الجولة الأخيرة للبطولة التي سيلعب فيها الفجيرة بضيافة شباب الأهلي، بينما سيستضيف الإمارات ضيفه الشارقة.

وتبدو حظوظ الفريقين متساوية قياساً بنتيجة كل منهما في الجولة الماضية بعد أن تعرضا لخسارتين ثقيلتين، حيث خسر الفجيرة أمام الوحدة (5-صفر) والإمارات أمام شباب الأهلي (5-1).

ويعوّل مدرب الفجيرة على استعادة الفريق حظوظ البقاء من خلال نيل أهم ثلاث نقاط له في الموسم، كونها ستقود للنجاة من الهبوط، واصفاً المباراة بأنها مواجهة الموسم.