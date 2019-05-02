كأس الطائرة.. العين وشباب الأهلي يتأهلان للنهائي

المصدر: معاذ كمبال - العين

تأهل فريقا العين وشباب للمباراة النهائية لكأس رئيس الدولة للكرة الطائرة، المقررة إقامتها غداً على صالة نادي الجزيرة باستاد محمد بن زايد في أبوظبي، وذلك بعد فوز «الزعيم» على فريق النصر بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة السماوي في استاد نادي بني ياس بالشامخة.

جاء تأهل فريق شباب الأهلي للمباراة النهائية، بعد فوزه على جاره الوصل بنتيجة 3-صفر، على صالة نادي النصر.

وستكون مباراة الغد المنتظرة بمثابة تكرار لنهائي مسابقة الدوري العام، التي أقيمت منتصف شهر أبريل الماضي، وتوج بها فريق العين في مباراة فاصلة، إذ فاز فريق شباب الأهلي في المباراة الأولى على ملعبه، لكن العين حقق الانتصار في المباراة الثانية في مدينة العين، لينتقل الحسم لمباراة فاصلة، نجح «الزعيم» في الفوز بها.