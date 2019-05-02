«سبورت فور أوول» تختار أيوفي نجماً للجولة الـ 22

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصد مهاجم شباب الأهلي، الإكوادوري جيمي ايوفي، جائزة «نجم الجولة» الـ22 من دوري الخليج العربي التي تنظمها شبكة سبورت فور أوول الإخبارية. وتمكن أيوفي من حسم صدارة استفتاء متابعي الشبكة بـ726 صوتاً، بعد تألقه واحرازه هاتريك ضمن خمسة أهداف لشباب الأهلي في شباك فريق الإمارات في إطار منافسات الجولة 22 من دورينا.

ويتوج الإكوادوري بكأس سبورت فور أوول المقدمة من شركة Eaksports لصاحبها عيسى الخاجة. وجاء قائد فريق الشارقة، شاهين عبدالرحمن في المركز الثاني بـ561، وحل ثالثاً نجم العنابي المخضرم، اسماعيل مطر، بـ318 صوتاً.

وقالت إدارة شبكة سبورت فور أوول الإخبارية أنها تسعى للتحضير لجائزة «نجم الموسم» نظراً للتفاعل الكبير من متابعي الشبكة للجوائز الاسبوعية «نجم المباراة» و«نجم الجولة» و«نجم الجمهور».

وتضع معايير لاختيار الفائزين بجوائز الأفضل باستخدام الأرقام الفردية بمؤشرات الأداء لأفضل لاعب في كل مباراة تقدمها شركة «instat» العالمية للإحصاءات. ويمنح المصوت الفائز لقب «نجم الجمهور»، ويحصل كذلك على جائزة عينية مقدمة من رعاة الجائزة.