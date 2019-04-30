رفض شكوى العروبة وتثبيت صعود حتا لدوري الخليج العربي

المصدر: منصور السندي-دبي

قررت لجنة الاستئناف المشكلة من هيئة التحكيم الرياضي في اتحاد الكرة خلال اجتماعها أمس في مقر اتحاد الكرة في دبي برئاسة المستشار بدر الحمادي، رفض الشكوى المقدمة من نادي العروبة ضد نادي مصفوت مطالبا خلالها بنقاط مباراته معه في دوري الدرجة الأولى بداعي اشراك الأخير لاعبا لا يحق له المشاركة في المباراة هو العاجي سو هوسي، إذ اعتبرت اللجنة أن مشاركة اللاعب في المباراة سليمة نظرا لصحة إجراءات تسجيله في صفوف نادي مصفوت، علما أن المباراة التي جمعت الفريقين انتهت بالتعادل، وبالتالي فان الوضع الخاص بصعود فريقي خورفكان لدوري الخليج العربي باعتباره بطلا لدوري الدرجة الأولى وحتا باعتباره وصيفا لبطل دوري الدرجة الأولى يبقى كما هو دون أن يتأثر بالقرارالخاص بشكوى نادي العروبة في هذه القضية.

من جانب آخر علمت " الإمارات اليوم" أن نادي العروبة لا يحق له اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية " كأس" لاستنفاده كل مراحل التقاضي المحلية في هذه القضية.

