المعلا: نادي الشارقة علامة مضيئة في الشطرنج بـ 9 ألقاب متتالية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة للشطرنج، أن تتويج النادي بدرع التفوق العام للعام التاسع على التوالي حدث مهم وغير مسبوق في رياضة الشطرنج الإماراتية، وأن إنجازات النادي وبطولاته ونتائج لاعبيه تعتبر علامة مضيئة في عالم الشطرنج.

وكان نادي الشارقة الثقافي للشطرنج قد توج بدرع التفوق العام بحصوله على 1970 نقطة، وحل نادي دبي للشطرنج في المركز الثاني، بينما جاء نادي الفجيرة للشطرنج في المركز الثالث.

وقال المعلا في تصريحات صحافية: «ما حققه لاعبو النادي من انجاز في المسابقات المحلية سيُضاف إلى سلسلة النجاحات الآسيوية والعربية، وهو ما أكسب النادي سمعة عالمية، جعلته يحظى بثقة الاتحاد الدولي والاتحادات القارية، لتنظيم العديد من البطولات والأحداث الدولية، أهمها بطولة العالم للسيدات وبطولة العالم للرجال وبطولات العرب للفرق والفردي، الأمر الذي مكن لاعبي النادي من زيادة تصنيفهم الدولي».

وأضاف: «تلك النتائج تؤكد نجاح سياسة الإدارة في تجهيز اللاعبين بصورة علمية سليمة وضعتهم في المكانة التي تليق باسم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، لتوصيلهم للعالمية ورفع راية الإمارات في المحافل الدولية».

وشدد رئيس نادي الشارقة للثقافة والشطرنج، أن «كل الإنجازات التي حققها النادي يقف وراءها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي يقف داعماً ومسانداً للنادي من الناحيتين المعنوية والمادية، إذ يؤمن سموه بأهمية الرياضة عموماً والشطرنج خصوصاً في إعداد أجيال تملك القدرة على الابداع والتميز».

من جهته، قال نائب رئيس النادي رئيس الجهاز الفني المهندس طلال أحمد الزعابي، إن «إنجازات النادي الفنية والإدارية والتنظيمية جاءت نتيجة تضافر جهود الجميع وبفضل رعاية وتوجيهات صاحب السمو الحاكم، واهتمام مجلس الشارقة الرياضي رئيساً وأميناً عاماً وأعضاء».

وكشف الزعابي النقاب عن أن مدربي النادي يقومون بجهود مكثفة داخل مدارس الشارقة وفق برنامج يستهدف جذب أكبر عدد ممكن من طلاب المدارس الحكومية والخاصة.

وأضاف: «كما أن نادي الشارقة للثقافة والشطرنج يدعم كل جهود الابتكار والإبداع داخل الإمارة الباسمة، إذ نتعاون مع المؤسسات والأندية والدوائر الحكومية بالشارقة للنهوض بالمجتمع للوصول إلى أعلى درجة من السعادة والتسامح للجميع».