البدواوي: وليد عبيد باقٍ في حتا الموسم المقبل

المصدر: محمد فاضل - دبي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي حتا، علي محمد عبيد البدواوي، أن مجلس إدارة النادي ولجانه الفنية دشنا العمل على إعداد التصور الفني، استعداداً للموسم المقبل لدوري الخليج العربي، تمهيداً لتحقيق أهداف «الإعصار» بتحقيق مشاركة إيجابية، بعد تأهله برفقة خورفكان، وقال إن بدء الاستعدادات سيكون مبكراً للاستفادة من عامل الزمن، وفي ما إذا كانت ادارة النادي ستراجع الأخطاء التي ارتكبت في الموسم قبل الماضي، الذي شهد مشاركة الفريق في دوري الخليج العربي قبل هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، قال البدواوي لـ«الإمارات اليوم»: «يجب أن نفرق بين الأخطاء التي وقع بها النادي في ذلك الموسم، والظروف التي صادفته، من بينها تعرض اثنين من أبرز لاعبيه، هما البرازيلي غابريل والمغربي عمر ميداني، للإصابة بداية الموسم، وابتعادهما لنحو 60 يوماً عن المباريات، وسندرس ونعتمد كل ما من شأنه تعزيز حظوظ النجاح في الموسم الجديد».

وأضاف: «أبارك لجمهور النادي ومحبيه العودة لدوري الخليج العربي، وهو المسابقة الحقيقية التي تليق بمكانة وتاريخ نادي حتا، ونعدهم بأننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق تطلعاتهم وإسعادهم، وبالمناسبة يستحق جمهور حتا كل التقدير لوقفته مع الفريق، التي كانت من عوامل التأهل لدوري الأضواء، وكل التقدير للاعبين والجهازين الفني والإداري صناع الإنجاز، وفريق العمل في النادي الذي مهّد إلى الصعود».

وعن التجديد للمدرب وليد عبيد، قال البدواوي: «لم نبحث أي شيء بخصوص الجهاز الفني للمرحلة المقبلة، بانتظار جاهزية التصور الفني للموسم المقبل، لكن المدرب وليد عبيد سيكون ضمن فريق العمل، ومجلس الإدارة يتنظر تقرير المدرب الحالي وتقييماته للاعبين بشكل فني وبدني، وتصوراته عن كل جزئية في الفريق، وانطلاقاً من ذلك سنقوم بدراسة التقرير بتأنٍّ، وسنتخذ قراراتنا المناسبة بهذا الخصوص، وبشكل عام سيكون البقاء للاعب الأنسب، إضافة إلى التقرير الطبي لكل لاعب، ولا يوجد لدينا حالياً عدد محدد من اللاعبين الذين سنجدد عقودهم أو اللاعبين المغادرين».

وعن نوعية اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم في فئة الأجانب وفي فئة المواطنين، أوضح البدواوي أن «الحديث عن هذا الموضوع لايزال مبكراً، لكننا سنستفيد من تجربة اللعب لموسمين في المحترفين ولدينا تصورات فنية لن تفوتنا خلال التعاقدات الجديدة».