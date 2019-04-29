«أبوظبي للسيارات» ترعى الظفرة حتى نهاية الموسم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي الظفرة عن توقيع اتفاقية رعاية مع شركتي «أبوظبي للسيارات» و«الصقر المتحدة» لرعاية الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم، على أن تبدأ الاتفاقية اعتباراً من مباراة اليوم التي ستجمع الفريق أمام شباب الأهلي، وستحمل قمصان الفريق شعار الشركتين.

وذكر الموقع الرسمي لنادي الظفرة أن الاتفاقية التي وقعت أمس، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي صالح جذلان المزروعي، والمدير التنفيذي خميس عيسى المزروعي، ومن جانب «أبوظبي للسيارات» مدير عام الشركة، فايض كريم، ومدير الموارد البشرية في مجموعة الصقر، عبدالرحمن عبدالمجيد.