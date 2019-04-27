علي البدواوي: لا نخشى على صعود حتا للمحترفين بسبب قضية العروبة ومصفوت

المصدر: محمد فاضل – دبي

اكد رئيس مجلس ادارة نادي حتا علي عبيد البدواوي بأنه لايخشى على صعود فريقه للعب في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي من تداعيات القضية التي يتداولها الشارع الرياضي والتي طرفاها ناديا العروبة ومصفوت، بخصوص مشاركة اللاعب الايفواري جان تشارلز سوهوسي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الاولى والتي يطالب العروبة بالنقاط الثلاث لتلك المباراة التي انتهت نتيجتها بالتعادل (2-2)، مستندا الى عدم صحة قيد اللاعب سوهوسي.

وقال البدواوي لـ"الامارات اليوم": ليس لنا اي علاقة في هذه القضية، ولم نتلق اي اشعار من اتحاد كرة القدم بهذا الخصوص، ونحن بعيدون عنها، وفي كل الاحوال نحن لسنا طرفا في هذه القضيةـ واضاف البدواوي: تم تقليد لاعبي فريق حتا بالميداليات الفضية بعد نهاية المباراة مع الحمرية تكريما للمركز الثاني والصعود لدوري الاضواء.

يذكر ان نادي العروبة اعلن في وقت سابق انه سيتم اتخاذ الإجراءات كافة حول المشاركة غير القانونية للاعب مصفوت الايفواري جان تشارلز سوهوسي في تلك المباراة، مشيرا الى انه سيلجأ لمحكمة كاس اذا استدعى الامر، اذا ما تم رفض الشكوى التي تقدم بها محامي النادي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين طاعنا في المستندات التي تم بموجبها تسجيل اللاعب الايفواري لعدم توفر شروط التسجيل المطلوبة كلاعب مقيم.