استعراض «فلاي بورد» على كاسر الأمواج اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، الجولة الثالثة من بطولة الإمارات لـ«فلاي بورد» الاستعراضية، التي تقام في الرابعة عصراً على كاسر الأمواج، وبالقرب من سارية العلم، وستكون بطولة اليوم ختاماً للموسم المحلي للنادي، الذي قدم في هذا الموسم أكثر من 30 نشاطاً رياضياً مختلفاً، وأحداث متميزة بدأت من سبتمبر الماضي حتى أبريل الجاري.

وقال مدير عام النادي سالم الرميثي، إن «الموسم الحالي كان استثنائياً للنادي، عبر ما قدمه من أنشطة متعددة ومتنوّعة طيلة الأشهر الماضية»، مضيفاً «كنا حاضرين وبقوة عبر المشهد الرياضي، والمنافسات المختلفة التي قام النادي بتنظيمها مع شركائه في النجاح، وقدمنا موسماً استثنائياً من ناحية عدد المنافسات والتحديات الرياضية».