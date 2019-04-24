الشارقة بطلاً لدوري اليد للمرة الـ13

المصدر: منصور السندي - دبي

توج أمس فريق الشارقة بطلاً لدوري كرة اليد للمرة الـ13 في تاريخه، والثانية على التوالي بعد الفوز على شباب الأهلي في المباراة النهائية والفاصلة التي أقيمت على صالة راشد بن مكتوم بنادي الوصل وانتهت لصالح «الملك» بنتيجة 22-17.

يذكر أن هذه المباراة هي المواجهة السادسة بينهما هذا الموسم بعدما التقيا من قبل في خمس مناسبات، في بطولة السوبر وكأس الإمارات، وفاز باللقبين الشارقة، كما تواجها في كأس نائب رئيس الدولة، وهي المسابقة التي انتهت لصالح شباب الأهلي، ثم تقاسما الفوز في ذهاب وإياب نهائي الدوري، قبل الاحتكام لمباراة فاصلة.