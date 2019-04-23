العين يعتمد على الشباب في لقاء الدحيل اليوم

المصدر: معاذ كمبال ــ العين

سيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي العين حينما يستقبلون فريق الدحيل القطري على استاد هزاع بن زايد في الساعة 8:00 من مساء اليوم، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، كون التعادل أو الخسارة قد يعني ضياع فرصتهم في التأهل، نظراً لاحتلال الفريق المركز الأخير برصيد نقطتين.

وتبدو فرصة العين كبيرة في الفوز، عطفاً على الأداء القوي الذي قدمه ذهاباً بداية الشهر الحالي، في لقاء انتهى بالتعادل 2-2، إذ تفوق «الزعيم» في تلك المباراة على الظروف، وكان قريباً من النقاط الثلاث، وتعزيز موقفه في جدول الترتيب، إلا أن الحظ عانده في ضياع ركلة الجزاء التي أهدرها البرازيلي كايو لوكاس.

ولا يمر «البنفسجي» بأفضل حالاته، إذ تراجع أداء الفريق بصورة سريعة على كل الجبهات، ليتدحرج إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الخليج العربي.

وأمام الصعوبات التي تواجه الفريق، قرر الجهاز الفني، بقيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، الاعتماد على اللاعبين الشباب، واستبعاد أصحاب الخبرات، وهو ما جنى الفريق ثماره بأن فرض «الزعيم» التعادل على الشارقة متصدر دوري الخليج العربي على أرضه بنتيجة 2-2، وهو اللقاء الذي استرد فيه الفريق جزءاً من مستواه المتميز.

ومن المتوقع أن يواصل المدرب الإسباني الاعتماد على اللاعبين الشباب، لكن ليس بصورة كبيرة، على غرار لقاء الشارقة، إذ سيتيح فرصة المشاركة لبعض اللاعبين، غير أن الجزء الأكبر من التشكيلة سيكون للاعبي الخبرة، نظراً لأن فرصة الفريق في المنافسة على بطاقة التأهل لاتزال موجودة، بخلاف دوري الخليج العربي الذي فقد فيه الفرق فرصة المنافسة على لقبه.

وستتعزز صفوف الفريق في لقاء اليوم بمشاركة لاعب المحور، المالي تونغو حامد دومبيا، كونه مقيداً في القائمة الآسيوية فقط مع الفريق، ولا يحق له المشاركة محلياً، لكن في المقابل سيستمر غياب لاعب الوسط محمد عبدالرحمن، لعدم اكتمال شفائه، بجانب البرازيلي كايو لوكاس، الذي قرر مدرب الفريق استبعاده من خياراته حتى نهاية الموسم.

من جانبه، أكد مدرب العين، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، أن الفوز في لقاء اليوم سيكون مفتاح التأهل للدور ثمن النهائي.

وقال في مؤتمر صحافي، أمس: «تبقت لدينا ثلاث مباريات، ويتوجب علينا الفوز فيها جميعاً، وعلينا أن نكون في كامل تركيزنا وبعقلية قوية حتى ننجز المهمة».