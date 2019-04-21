الشعفار "الإبن" مرشح لرئاسة مجلس إدارة الوصل

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تداول عدد كبير من الجمهور الرياضي في مواقع التواصل الإجتماعي اسم أسامة الشعفار، كمرشح لرئاسة مجلس إدارة نادي الوصل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد اخفاقات الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم وخروجه من المنافسة في البطولات المحلية الثلاث: دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة وكأس المحترفين فضلا عن وداع كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ورشح مغردون الشعفار الذي يشغل منصب رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات، لإدارة نادي الوصل رغم أنه بعيد عن كرة القدم ولم يسبق له العمل في هذا المجال، لكنه حقق العديد من الإنجازات الرياضية على مستوى الدولة أو آسيا في لعبتي بناء الأجسام والدراجات.

وازدادت الترشيحات قوة عقب نشر الشعفار، صورة شعار النادي "الوصل أسلوب حياة" على صفحته الرسمية على تويتر، وعلق مغردون على خبر إقتراب الشعفار من رئاسة مجلس إدارة النادي: "أتمنى أن يكون مجلس إدارة، الشامخ سعادة أسامة الشعفار ما وصل 1000، كلكم عنده يستاهل يا الوصلاوية، نريد هذه الجملة مع الوصل نحن نصنع الطريق للمجد"، وقال أخر:"هذا تعطيه النادي وتبات مرتاح"، أما التراس الوصل فعلق بصورة حساب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات أسامة الشعفار، وقال خليفة الرئيسي: "يارب هذا هو الرجل المناسب في المكان المناسب".

و الشعفار، هو الإماراتي الوحيد الذي يترأس اتحاد آسيوي معتمد أولمبياً وهو الاتحاد الآسيوي للدراجات، ونجح في فترة توليه رئاسة اتحاد الإمارات للدراجات بتحقيق أول ميدالية آسيوية في تاريخ الدولة برياضة الدراجات، كما أنه الإماراتي الوحيد المتواجد في المجلس الأولمبي الآسيوي وسبق له رئاسة اتحاد بناء الأجسام على مستوى آسيا، ووالده هو رئيس نادي الوصل السابق أحمد الشعفار، الذي تولى رئاسة مجلس الإدارة في فترتين، الاولى من 1972-1981، ثم بين عامي 1996-2001.

ووسط هذه التكهنات القوية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الان لم يصدر اي شيء رسمي عبر القنوات الرسمية.