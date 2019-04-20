دبا ينتزع من الجزيرة «نقطة ذهبية» في الـ 90

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قاد البرازيلي دييغو دا سيلفا فريقه دبا الفجيرة «النواخذة» لانتزاع أغلى نقطة له في الدور الثاني لبطولة دوري الخليج العربي بعد تعادله مع الجزيرة بهدفين لكل منهما، أمس، على استاد محمد بن زايد في الجولة 21 للمسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم دبا عن طريق دييغو (16)، وفي الشوط الثاني أدرك ناصر بارازيت التعادل للجزيرة (66)، وأضاف البديل زايد العامري الهدف الثاني (68)، وتعادل دييغو لدبا (90).

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجزيرة إلى 41 نقطة في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة مع شباب الأهلي، وارتفع رصيد دبا إلى 12 نقطة في المركز الأخير.

وشهد الشوط الأول تشكيلاً غريباً من مدرب الجزيرة الذي بدأ بقلب الدفاع فارس جمعة مهاجماً لتعويض غياب علي مبخوت رغم جلوس المهاجم الشاب زايد العامري على دكة البدلاء.

واستفاد دييغو دا سيلفا من خطأ قاتل للاعب الوسط الكاميروني سباستيان سياني الذي ارتدت منه الكرة أمام دييغو أمام المرمى، وسددها الأخير قوية مباشرة في «سقف» المرمى الجزراوي.

وفي الشوط الثاني، عاند القائم الأيسر للحارس علي خصيف، اللاعب الأردني ياسين البخيت في هدف مؤكد لتعزيز تقدم دبا في الدقيقة 55، وعاد القائم ليتدخل مجدداً ليتصدى لتسديدة محمد سيف في الدقيقة 62.

وجاء الفرج للجزيرة بعد التبديل الذي أجراه المدرب بنزول المهاجم زايد العامري بدلاً من مسلم فايز ورجوع فارس جمعة للدفاع، واستطاع ناصر بارازيت تسجيل هدف التعادل بعد هجمة هي الأفضل على الإطلاق، تبادل فيها الكرة أكثر من مرة مع الموهوب عبدالله رمضان.

بعد الهدف تحسن أداء الجزيرة تماماً وأرسل بارازيت عرضية متقنة على رأس البديل زايد العامري الذي أودعها الشباك بكل سهولة مسجلاً هدف الجزيرة الثاني في الدقيقة 68.

وفاجأ دييغو جماهير ولاعبي الجزيرة بهدف التعادل الذي أحرزه بمهارة عالية في الدقيقة 90، بعد أن راوغ خليفة الحمادي وسدد الكرة من بين قدمي علي خصيف.