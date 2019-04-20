رئيس الهلال السعودي: متمسكون بزوران رغم تدهور النتائج

المصدر: معاذ كمبال - العين

رفض رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، الأمير محمد بن فيصل، الاستجابة لجماهير فريقه التي طالبته بإقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش من قيادة الفريق على خلفية تدهور نتائج الفريق المستمرة، وآخرها خسارة نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم أول من أمس أمام النجم الساحلي التونسي في المباراة النهائية التي استضافها استاد هزاع بن زايد، وانتهت لصالح الفريق التونسي 2-1.

وأطلق عدد كبير من جماهير الهلال على «تويتر» دعوات لإقالة زوران من خلال «هاشتاغ» نشط، متهمين المدرب بأنه غير قادر على قيادة فريق بوزن الهلال، وأنه فشل في كل خياراته، وليست له بصمة حقيقية مع الفريق.

وقال محمد بن فيصل في تصريحات صحافية إنهم متمسكون باستمرار زوران، وأكد: لم يتبقَ سوى ثلاثة أسابيع على نهاية الموسم، وزوران لديه إيجابيات وسلبيات، لكن من الظلم الحكم عليه ومطالبته بتقديم تكتيك عالٍ في ظل ضغط المباريات وقدومه في نصف الموسم، لا ألتمس العذر للمدرب ولكن هذه حقيقة.

وهاجم محمد بن فصيل، رئيس النادي السابق سامي الجابر بجانب مدرب الفريق السابق، البرتغالي خيسوس، وقال: «سامي الجابر لم يحضر لدعم الفريق طوال الموسم، وفي النهائي حضر مع مدربه السابق في المدرجات للاستعراض، البرتغالي خيسوس لو كان استمر في تدريب الهلال لكان فريقنا ينافس الآن على مراكز الوسط».

‏وحول اللقطة التي أثارت اللغط بعد نهاية اللقاء والتي كان يشير فيها إلى قدمه، قال: كان أحد الزملاء في الملعب يتساءل عن سبب اعتراض ادواردو على هدف النجم الثاني، وعما إذا كان الهدف تسللاً، فكنت أشرح له أن الكرة ضربت في قدم أحد لاعبي النجم قبل خروجها والمفترض احتسابها رمية تماس لنا.

واشتكى الأمير محمد بن فيصل من البرمجة المضغوطة للمباريات في السعودية، وقال ساخراً: أبارك للاتحاد السعودي وجميع منتسبيه خسارة الهلال اللقب العربي، لقد تحقق ما يريدونه.

ومن المقرر أن تعود بعثة الهلال مجدداً إلى الإمارات غداً تحضيراً لمواجهة الاستقلال الإيراني في الجولة الرابعة من أبطال آسيا، وكان المسؤولون في النادي السعودي اختاروا ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة كملعب محايد في مواجهاتهم أمام الأندية الإيرانية هذا الموسم.

عريبي: خضنا المباراة بقلب رجل واحد

أكد لاعب فريق النجم الساحلي التونسي، كريم عريبي، في تصريحات صحافية أنهم خاضوا المباراة بطريقة جماعية وبقلب رجل واحد، وأن ذلك كفل لهم الفوز باللقب الذي كان ينقص خزائن ناديهم، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سعيد بالهدف الذي سجله في مرمى الهلال السعودي في المباراة النهائية والذي مهد لفريقهم الفوز باللقب.

- رئيس نادي الهلال

الأمير محمد بن فيصل

قال إن سامي الجابر

ومدرب الفريق

السابق خيسوس

حضرا النهائي

لــ«الاستعراض».