خالد عيسى: سأجدد عقدي مع العين قريباً

المصدر: الامارات اليوم

وعد حارس مرمى العين، خالد عيسى، جماهير العين بأنه سيجدد عقده مع النادي قريباً، من أجل استمرارية مشواره مع الفريق.

ولم يجدد خالد عيسى عقده مع النادي حتى مواجهة الفريق، أول من أمس، أمام الشارقة ضمن الجولة 21 لكرة القدم، التي انتهت بالتعادل 2-2.

وقال في تصريحات صحافية: «رغم أن الفريق لعب المباراة بعناصر بعضها يشارك للمرة الأولى، إلا أنه ظهر بصورة جيدة»، مشيراً إلى أن «العين كسب جيلاً جديداً من اللاعبين الشباب»، معتبراً أن «الشارقة يستحق العودة إلى منصات التتويج في أعقاب المستوى المتطور الذي ظهر به الفريق خلال الموسم الحالي»، مشيراً إلى أنهم كلاعبين والمنظومة كلها تتحمل مسؤولية النتائج التي حدثت في الفترة الأخيرة خلال الموسم الحالي، مشدداً على أنه يعد جماهير العين بأن هذه الصورة ستتغير.

وأوضح خالد عيسى: «في الفترة الماضية كانت هناك إخفاقات كبيرة ونتائج سلبية كثيرة، ولكن العناصر الجديدة قدمت أوراق اعتمادها، وجمهور العين من المؤكد أنه اطمأن بوجود هذه العناصر على مستقبل الفريق».

ويمثل الحارس خالد عيسى أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها فريق العين، نظراً للمستوى الفني والمردود الإيجابي الكبير الذي ظل يقدمه، سواء مع فريقه العين أو مع المنتخب الوطني، ما جعله يعد الحارس الأساسي للمنتخب في الفترة الماضية.

وأضاف «الجيل الجديد من لاعبي العين من الشباب يبشر بالخير، كونهم يعتبرون عماد مستقبل نادي العين، وهم جاهزون لتسلم راية الفريق من اللاعبين الحاليين، نظراً لأن بعضهم تخطى الـ30 من عمره».