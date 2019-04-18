2750 رياضياً في 15 لعبة ببطولة زايد الرمضانية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

ينظم نادي ضباط القوات المسلحة بطولة زايد الرياضية الرمضانية السنوية للعام الـ23 على التوالي، برعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التي تنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وتستمر لمدة 21 يوماً، بمشاركة 2750 رياضياً ورياضية يمثلون 68 فريقاً محلياً ودولياً في 15 لعبة رياضية.

وقال رئيس مجلس إدارة فندق ونادي ضباط القوات المسلحة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الفريق الركن (م) محمد هلال سرور الكعبي، في مؤتمر صحافي أمس: «نفتخر ونعتز بتنظيم واستضافة بطولة زايد الرياضية في فندق ونادي ضباط القوات المسلحة للعام الـ23 على التوالي، وتتزامن هذه البطولة مع (عام التسامح)، وتعدّ البطولة التي ينظمها النادي واحدة من الأحداث الرياضية الرائدة في الدولة التي تقام خلال شهر رمضان، حيث تمّت استضافة نحو 37320 رياضياً و60750 من الجمهور منذ انطلاقتها حتى الآن»، مشيراً إلى أن «هناك خصماً مالياً سيصل إلى 50% سيقدمه فندق نادي الضباط للفرق المشاركة التي ستقيم به».

من جهته، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «إن بطولة زايد الرمضانية هي الأكبر في تاريخ البطولات الرياضية التي تقام في الدولة، ويكفي أنها تحتضن 15 لعبة رياضية، وهذا العدد مرشح للزيادة».

- بطولة زايد الرياضية

الرمضانية تحظى

بمشاركة 68

فريقاً محلياً ودولياً.