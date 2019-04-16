المدرب الكرواتي زوران يعود إلى العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

وصل مدرب فريق العين السابق، الكرواتي زوران ماميتش إلى مدينة العين صباح اليوم وذلك برفقة فريقه الهلال السعودي لمواجهة النجم الساحلي يوم الخميس القادم في نهائي كأس زايد للأندية العربية الابطال لكرة القدم.

وتأهل الفريق السعودي للنهائي على حساب مواطنه الأهلي بركلات الترجيح 3-2 في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في إياب نصف النهائي.



وهي المرة الثانية التي يعود فيها المدرب الكرواتي لمدينة العين منذ انتقاله لتدريب الفريق السعودي، إذ كان قد زارها الشهر الماضي برفقة الهلال ونجح في الفوز على العين بهدف نظيف في افتتاحية دوري أبطال آسيا.

ويحظى المدرب زوران بتقدير كبير لدى جماهير فريق العين لكونه قاد الفريق لوصافة مونديال كأس العالم في الموسم الحالي، كما حقق الثنائية "الدوري والكأس" الموسم الماضي.