حماد: لم نوفّق في إدارة بعض الملفات خلال الموسم الحالي

المصدر: العين - الإمارات اليوم

اعترف عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم مشرف الفريق الأول والرديف، محمد عبيد حماد، بأنهم لم يوفقوا في إدارة بعض الملفات الحاسمة خلال الموسم الحالي، بحكم أنها فنية ومن اختصاص الجهاز الفني، مشيراً إلى أن المدرب السابق، الكرواتي زوران ماميتش، هو من قرر استبعاد اللاعب المالي تونغو حامد دومبيا من القائمة المحلية، رغم حاجة العين الماسّة للاعب، قبل أن يفاجئ النادي بقراره الرحيل عن الفريق في منتصف الموسم، لتدريب الهلال السعودي.

وقال حماد للموقع الرسمي لنادي العين: «سعى الجهاز الفني الحالي بقيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو إلى التعويض من خلال الاستعانة بالدولي الياباني شيوتاني على حساب مركزه الأساسي في المستطيل الأخضر، ورغم ما ذكرت نعترف بأننا لم نوفق في إدارة تلك الملفات نزولاً لقرارات ورغبة المدير الفني السابق، واتساقاً مع هيكل الصلاحيات في ما يخص شؤون الاختيارات الفنية، فضلاً عن العمل على تحقيق أفضل النتائج، والمحافظة على الاستقرار والتشكيلة الأساسية». وتراجع العين للمركز الرابع في جدول ترتيب دوري الخليج العربي عقب خسارته أمام عجمان صفر-4، في الجولة 20 من الدوري.

وقال حماد في رده على الهجوم الذي يتعرضون له من قبل الجماهير: «توليت مهمة الإشراف على الفريق لأكثر من 10 سنوات، وفي اعتقادي أننا مطالبون حالياً بالاعتذار إلى الجماهير، وتوضيح أسباب تراجع نتائج الفريق بكل شفافية، بعيداً عن مفاهيم التبريرات والحشو والاستهلاك، واستناداً إلى لغة الحقائق والأرقام التي لا تكذب ويعلم الجميع أن العين عاش موسماً استثنائياً حقق خلاله ثنائية تاريخية، فضلاً عن بلوغه نهائي كأس العالم للأندية أبوظبي 2018».

على جانب آخر، يختتم الفريق مساء اليوم تحضيراته على استاد خليفة بن زايد قبل التوجه إلى الشارقة للمبيت هناك، لملاقاة الشارقة المتصدر، ضمن الجولة 21 من دوري الخليج العربي، وكان الفريق استأنف تدريباته أمس بمشاركة جميع لاعبيه.