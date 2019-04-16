حمدان بن محمد يشهد تحديات ثنايا القبائل في المرموم

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، اليوم التاسع لمهرجان ختامي المرموم التراثي للهجن العربية الأصيلة، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، حيث أقيم 34 شوطاً بواقع 18 شوطاً في الفترة الصباحية، و16 شوطاً في الفترة المسائية، بحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد كبير من محبي سباقات الهجن.

وتابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أشواط الرموز المخصصة لثنايا أبناء القبائل على كأس مكتوم بن راشد آل مكتوم، إذ فازت «أطلال» المملوكة لسالم راشد غدير الكتبي بلقب الشوط الأول المخصص للبكار المفتوح، مسجلة زمناً قدره 12:26:7 دقيقة، وحصلت على الكأس وجائزة مالية قدرها 500 ألف درهم، بينما فازت بلقب الشوط الثاني المخصص للبكار المحليات، المطية «بينونة» المملوكة لعبدالله محمد زايد المنصوري، مسجلة زمناً قدره 12:21:8 دقيقة، أما لقب الشوط الثالث المخصص للجعدان المفتوح، فكان من نصيب «لاهوب» المملوك لرايد حمود صلاح غنيم المرواني، مسجلاً زمناً قدره 12:46:1 دقيقة، وحصل على بندقية وجائزة مالية قدرها 400 ألف درهم.

وفي الشوط الرابع المخصص للجعدان المحليات، تألق «مسلي» المملوك لحمد محمد فهيد الرزق العجمي، وفاز بالمركز الأول مسجلاً زمناً قدره 12:47:5 دقيقة، وحصل على بندقية وجائزة مالية قدرها 400 ألف درهم، بينما شهد شوطا الإنتاج إثارة كبيرة، بعدما فازت «الشرية» المملوكة لحمد راشد حمد غدير الكتبي بالمركز الأول في الشوط الخامس المخصص للبكار المفتوح من الإنتاج، مسجلة زمناً قدره 12:33:1 دقيقة، وحصلت على كأس الإنتاج وجائزة مالية قدرها 500 ألف درهم، بينما فاز «الصيرمي» المملوك لعلي راشد حمد غدير الكتبي بلقب الشوط السادس المخصص للجعدان المحليات من الإنتاج، مسجلاً زمناً قدره 12:46:4 دقيقة، وحصل على بندقية وجائزة مالية قدرها 400 ألف درهم.

أما بالنسبة إلى الأشواط التي يحصل الفائزون بها على جوائز عبارة عن سيارات، فشهدت منافسات قوية بين الشعارات المختلفة لعزب أبناء القبائل، حيث فازت بلقب الشوط السابع المخصص للبكار المحليات، المطية «حبوبة» المملوكة لعيسى سعيد سبت الخيلي، مسجلة زمناً قدره 12:41:9 دقيقة، بينما فازت «حفلة» المملوكة لعلي خليفة بالرشيد السويدي بلقب الشوط الثامن المخصص للبكار المهجنات، مسجلة زمناً قدره 12:40:4 دقيقة، وحصل «صياد الأسود» المملوك لعلي راشد مبارك المنصوري على المركز الأول في الشوط التاسع المخصص للجعدان المحليات، مسجلاً زمناً قدره 12:40:7 دقيقة، وفاز «شومان» المملوك لسيف سعيد سيف المشغوني بالمركز الأول في الشوط العاشر المخصص للجعدان المهجنات، مسجلاً زمناً قدره 12:44:9 دقيقة، أما الشوط الـ11 المخصص للبكار المحليات فذهب لقبه إلى «غلا» المملوكة لراشد علي خليفة الرميثي، مسجلة زمناً قدره 12:43:3 دقيقة، وفازت «هقاوي» المملوكة لسالم بن حمود المالكي بلقب الشوط الـ12 المخصص للبكار المهجنات، مسجلة زمناً قدره 12:33:0 دقيقة.