«المحترفين» تستحدث جائزة أفضل منصة رقمية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة دوري المحترفين اجتماعاً تنسيقياً مع مسؤولي المنصات الرياضية الرقمية، أمس، بمقر اللجنة بالعاصمة أبوظبي، بحضور رئيس لجنة دوري المحترفين عبدالله ناصر الجنيبي، والمدير التنفيذي للجنة وليد الحوسني، وممثلي مختلف الإدارات، وأقرت استحداث جائزة جديدة ضمن جائزة دوري الخليج العربي السنوية.

وأكد الجنيبي أهمية تقديم الدعم الكامل لأفراد المنصات الرياضية الرقمية، نظراً للدور الكبير الذي يقومون به لإيصال المعلومات إلى الجماهير، ووجه بتفعيل التنسيق والتواصل لتذليل الصعاب، وتوفير بيئة مناسبة لأداء مهامهم. من جهته، أثنى المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، وليد الحوسني، على المجهودات المميزة التي تبذلها المنصات الرقمية في تغطية الأحداث الرياضية بالدولة، مشيداً بالمحتوى الإعلامي الذي تقدمه.