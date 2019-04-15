الرمادي يُرشح شاكر للمنتخب الأول

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

رشّح مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، مدافعه محمد علي شاكر للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم.

وقال الرمادي في تصريحات صحافية: «إذا كان هناك ثلاثة مدافعين في أندية دوري المحترفين هم الأفضل على الساحة حالياً، فشاكر واحد منهم، فهو يمتاز بالرؤية الجيدة داخل أرضية الملعب، ويُحسن التغطية، ويعد من الركائز المهمة، سواء في تشكيلة عجمان أو المنتخب الوطني». وأضاف: «ما يميز مدافع عجمان أنه يتطور بشكل دائم، فاللاعب لم يكن له مكان في تشكيلة الفريق في بداية الموسم، لكنه حينما حصل على فرصته تمسك بها، وبات واحداً من أهم المدافعين في الدوري بتلك الفترة».

وأكد الرمادي أن سعادته باللاعب تكمن في أنه أحد أبناء النادي، وتدرج في المراحل السنية حتى أصبح أساسياً في الفريق الأول.