«المسعود» شريك ذهبي لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة المسعود عن مشاركتها كشريك ذهبي في النسخة الحادية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، للسنة الرابعة على التوالي، والتي تستضيفها العاصمة أبوظبي في صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، خلال الفترة من 20 إلى 26 الجاري.

وتدخل البطولة بنسختها الحادية عشرة، والتي ينظمها «اتحاد الإمارات للجوجيتسو»، عقدها الثاني بمشاركة نخبة من الرياضيين من أكثر من 100 دولة، يتنافسون عبر فئات مختلفة، للحصول على الجائزة المالية التي يقدر مجموعها بمليونَيْ درهم. كما سيشارك أصحاب الهمم في البطولة للمرة الثالثة على التوالي، وتكمن أهميّة مشاركتهم هذا العام في كونها تأتي بالتزامن مع عام التسامح.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة المسعود، روبرت شوارتز، في تصريحات صحافية: «تتمثل مسؤوليتنا الاجتماعية في توفير الدعم الثابت للدولة في جميع المجالات التي تخدم المصالح العليا للمجتمع، ونحن سعداء بمواصلة مشاركتنا في هذا الحدث الخاص، الذي نوجد ضمنه اليوم للمرة الرابعة كشريك ذهبي. ولطالما كانت الرياضة لاعباً أساسياً في تنمية المجتمع واستدامته على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لذا فإنه من الضروري دعم تنمية المهارات والمواهب لدى الرياضيين في جميع الأحداث الرياضية، في دولة الإمارات العربية المتحدة». وأضاف شوارتز: «نتطلع إلى المستقبل بآمال وطموحات كبيرة، عبر دعم المزيد من الأحداث الرياضية، من خلال دمج الرياضة كأسلوب للحياة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تنشئة الأجيال الجديدة والمستقبلية، لتكون على درجة عالية من النشاط والوعي بالصحة».