«ريمونتادا» جزراوية تحبط النمور

المصدر: محمد فاضل ــــ الشارقة

قلب الجزيرة تأخره بهدفين أمام اتحاد كلباء ليفوز 4-2، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة 20 لدوري الخليج العربي، ليصبح رصيد الجزيرة 40 نقطة مقابل 21 لاتحاد كلباء.

افتتح اتحاد كلباء التسجيل عن طريق الكولومبي تومي ريوس في الدقيقة التاسعة، مستفيداً من كرة متقنة من قبل البرازيلي راموس الذي سدد كرته للمرمى بعد مجهود فني فردي، وأثرت الرياح الشديدة والامطار الغزيرة على مستوى المباراة.

وفرط الجزيرة في فرصة التعديل بعد تسديدة خليفة الحمادي في الدقيقة 17 بعد تدخل حارس مرمى كلباء محمد البيرق، ورد قائم كلباء كرة قوية سددها خليفة الحمادي «26»، قبل ان ينجح اتحاد كلباء في تسجيل الهدف الثاني عن طريق البرازيلي راموس «27»، مستفيداً من عدم تفاهم الحارس علي خصيف مع مدافعيه، انفرد بعدها راموس وسدد في المرمى الخالي من حارسه.

قلص الجزيرة النتيجة عن طريق مسلم فايز بكرة رأسية جميلة مستفيداً من كرة وصلته من ضربة حرة مباشرة «35».

ونجح الجزيرة في ادراك التعادل عن طريق سيباستيان سياني 45+2، والذي أكمل كرة ارتدت من حارس مرمى كلباء محمد البيرق بعد تسديدة من علي مبخوت، وتصدى علي خصيف لكرة خطرة سددها المجري جوجاك «57».

وشهدت الدقيقة 70 تعرض قائد اتحاد كلباء منصور البلوشي للطرد بعد نيله بطاقتين صفراوين، ليلعب النمور بعشرة لاعبين، وتعرض علي مبخوت للعرقلة داخل الجزاء من قبل مدافع كلباء عبدالله تراوري «72» لكن حكم المباراة اشار الى استمرار المباراة.

وسجل الجزيرة هدفه الثالث عن طريق ارنست اساني «86»، بعد هجمة تكتيكية تبادل بها لاعبو الجزيرة الكرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف هدفه الرابع عن طريق البرازيلي بيريرا «90+1»، مستفيداً من كرة بالكعب لعبها له علي مبخوت، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل قبل ان يعود لـ«الفار» ويحتسب الهدف صحيحاً.

وتعرض علي مبخوت وحارس كلباء محمد البيرق للطرد في الدقيقة 90+1، بعد مشاحنات بين اللاعبين.