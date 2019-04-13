"وصيف العالم" ينحني أمام ثورة بركان عجمان

المصدر: معاذ كمبال – العين

تلقى فريق العين خسارة كارثية على ملعبه وأمام جمهوره مساء اليوم على يد فريق عجمان برباعية نظيفة ضمن الجولة الـ 20 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وتسببت الخسارة في تراجع الفريق للمركز الرابع في جدول الترتيب بعد أن تجمدت نقاطه عند 38 وذلك نظراً للفوز الثمين الذي حققه فريق الجزيرة خارج ملعبه على اتحاد كلباء ومنحه التقدم للمركز الثالث بـ40 نقطة.

والخسارة هي السادسة لفريق العين في الموسم الحالي إذ تلقى الهزيمة من الجزيرة ذهاباً1-2 في استاد هزاع بن زايد وإياباً 1-5، كما خسر من الشارقة 1-2 في العين ومن الظفرة 0-3 ومن شباب الأهلي دبي 0-2.

وجاءت أهداف عجمان عن طريق ستنالي نكا د29 وعبدالله مال الله 42 وعادل هرماش 51 وفاندر فييرا 90.

وبات "الزعيم" مطالباً بالفوز في جميع مبارياته القادمة وخسارة منافسيه شباب الأهلي والجزيرة من أجل الحصول على البطاقة التي تؤهله للمشاركة في الموسم القادم في دوري أبطال آسيا.

وتضاءلت حظوظه الفريق البنفسجي بشكل كبير في المنافسة على اللقب مع فريق الشارقة المتصدر بعد أن توسع الفارق معه لـ12 نقطة قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

وأكمل فريق العين المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 79 حينما غادر المدافع محمد فايز أرضية الملعب بسبب الإصابة المؤثرة التي تعرض لها في وقت كان فيه مدرب الفريق الاسباني خوان كارلوس غاريدو استنفذ جميع التبديلات الثلاث بدخول كل من ريان يسلم وسعيد جمعة وخالد عبدالرحمن.