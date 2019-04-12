إعلان في صحيفة وراء احتراف ياسمين تهلك الرماية

لفتت رامية المنتخب الوطني، ياسمين تهلك، الأنظار خلال مشاركتها الأخيرة في مونديال الرماية، الذي يقام حالياً في ضيافة نادي العين للفروسية والغولف والرماية، وعلى الرغم من عدم تحقيقها ميداليات، إلا أنها راكمت تجربة مهمة في هذه البطولة العالمية، خصوصاً أنها تشارك ضمن منافسات رماية الأطباق من الحفرة (التراب).

وكشفت ياسمين أن سر احترافها هذه اللعبة كان إعلاناً في صحيفة. وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»: «كانت والدتي تقرأ إعلاناً في إحدى الصحف المحلية عن فتح باب تعليم الرماية في نادي الشارقة، فذهبت إلى هناك، وقامت بتسجيلي من دون علمي، وبعدها أخبرتني بذلك، وهذا الأمر حفزني على السير في هذا الطريق، خصوصاً أن والدي وأعمامي كانوا يمارسون هذه الرياضة».

وتعهدت لاعبة المنتخب الوطني للرماية بألا تتوقف مسيرة عائلتها الناجحة في الرماية بالبندقية عند محطتها، وأنها ستعمل مستقبلاً على تعليم أبنائها وبناتها هذه اللعبة، معتبرة أن ممارسة هذا النوع من الرياضة ليس حكراً على الرجال، داعية الفتيات إلى تعلم فن الرماية بالبندقية، والمشاركة في المنافسات.

وتمتلك ياسمين في رصيدها مشاركات سابقة وميداليات، كما تعتبر أكثر اللاعبات تمثيلاً للمنتخب في بطولات كأس العالم وآسيا، والبطولات العربية والخليجية، لكنها نافست في مونديال العين للمرة الأولى من خلال مسابقة «التراب».

وأشارت تهلك إلى أنها اكتسبت العديد من الخبرات في منافسات رماية الأطباق من الحفرة. وقالت: «بالنسبة لكونها أول مشاركة لي، فأنا راضية عن نفسي، لكن عليّ الاجتهاد في المشاركات المقبلة».

ونصحت ياسمين تهلك الفتيات في سنها بأهمية ممارسة النشاطات الرياضية، للمحافظة على أسلوب حياة صحي، وأن يفكرن في رياضة الرماية بالبندقية. وقالت: «من المهم ممارسة أي نوع من الرياضات، بما فيها الرماية، فهي لست رياضة صعبة، وأتمنى أن يتجهن إليها، وهن قادرات على تحقيق نتائج مميزة فيها».

يذكر أن بطولة العالم للرماية بالعين كانت قد انطلقت قبل أسبوع، وبدأت بمنافسات السيدات، التي شهدت مشاركة 526 رامية من مختلف دول العالم، كان بينهن لاعبتان فقط مثلتا المنتخب في هذه المسابقة العالمية، وهما إلى جانب ياسمين تهلك، زميلتها فاطمة محمد، في المقابل ضمّ منتخب الرجال: حمد بن مجرن الكندي، وظاهر حمد العرياني، ويحيى سهيل المهيري.

شاركت للمرة الأولى

في مونديال العين

ضمن مسابقة

رماية الأطباق من

الحفرة (التراب).

تعتبر ياسمين تهلك

أكثر اللاعبات تمثيلاً

للمنتخب في بطولات

كأس العالم وآسيا

والبطولات العربية

والخليجية.