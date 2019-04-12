«الصقور» يطلب نقاط الأمل من الظفرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ــ رأس الخيمة

يستضيف فريق الإمارات على ملعبه اليوم الساعة 8:30 مساءً فريق الظفرة في فرصة جديدة أمام الفريق، من أجل الهروب من خطر الهبوط والابتعاد عن خطر القاع، وذلك ضمن الجولة الـ20 من دوري الخليج العربي. ويرغب الفريق بشدة في تعويض خسارة الجولة الماضية أمام بني ياس 3-2، وستكون المباراة مصيرية ككل اللقاءات المتبقية بالنسبة للفريق.

ويحتل فريق الإمارات المركز قبل الأخير بـ12 نقطة، بفارق أربع نقاط عن دبا الأخير، ومتخلفاً بنقطتين عن الفجيرة صاحب المركز الـ12. في المقابل، فإن الظفرة فرض التعادل على الوحدة في الجولة الماضية، ويحتل المركز السابع بـ24 نقطة.

ويراهن مدرب فريق الصقور، التونسي جلال قادري، على الروح والرغبة في إنقاذ الفريق، وقال: «إنها ظهرت في مباراة بني ياس، وخلال التدريبات والاجتماعات الأخيرة بينهما، خصوصاً قبل لقاء الظفرة المصيري».

وأوضح في المؤتمر الصحافي أن «فريقه جاهز لتحقيق الهدف المرجو من المباراة»، وقال: «نحتاج إلى الفوز، وليس أمامنا خيار سوى الفوز، وضعنا معروف وهذه المباراة تمثل أهمية كبيرة لنا، لكنها ستكون صعبة جداً وأمام فريق جيد ونتائجه تؤكد ذلك، الظفرة فريق حقق نتائج لافتة ولا اعتقد أن تغيير اسم أو إثنين في قائمته سيحدث تغييراً في شكل الفريق وأدائه».

المنصوري: نتحسب لكل المفاجآت

قال لاعب فريق الظفرة، سهيل المنصوري: «إن وجودهم في منتصف الترتيب لا يعني أنهم سيخوضون المباراة من دون دوافع الفوز»، وشدد على أنهم يتحسبون لكل المفاجآت في مواجهة فريق الإمارات، لافتاً إلى رغبتهم في تحقيق الفوز.

وأكد في المؤتمر الصحافي أن «المستوى المميز الذي ظهر به الظفرة في الدور الثاني كان بسبب العمل الكبير الذي ظل يقدمه المدرب، مع اجتهاد اللاعبين وانضباطهم خلال التدريبات، وكذلك الدعم المعنوي من الإدارة والجمهور».