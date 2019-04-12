الوصل يطلب حلّ العقدة أمام «شباب أروابارينا»

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

يخوض الوصل مواجهة صعبة عندما يستضيف شباب الأهلي، في الجولة الـ20 من دوري الخليج العربي، الساعة 8:30 مساء على استاد الوصل في زعبيل، إذ يطلب «الإمبراطور» أن يجد حلاً للعقدة التي تلازمه أمام مدربه السابق، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

ولعب الوصل مباراتين في الموسم الحالي أمام أروابارينا، تفوق خلالهما شباب الأهلي في الدور الأول من دوري الخليج العربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما حقق «فرسان دبي» فوزاً كبيراً، الشهر الماضي، على «الأصفر» بخمسة أهداف مقابل هدف في نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

ولا يعيش «الإمبراطور» أفضل حالاته في الوقت الحالي، بعدما خسر الفريق أربعاً من آخر خمس مباريات خاضها، بالخسارة أمام الزوراء العراقي بخماسية نظيفة، في دوري أبطال آسيا، وأمام شباب الأهلي في كأس رئيس الدولة، وفي «الديربي» في الدوري أمام النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين، وأخيراً أمام ذوب آهن بثلاثة أهداف مقابل هدف في البطولة القارية، بينما حقق الوصل الفوز في مباراة واحدة على الظفرة بهدفين مقابل هدف في الدوري.

ويأمل الوصل أن يحقق الفوز حتى يتقدم في جدول الترتيب، خصوصاً أن الفريق يحتل المركز التاسع برصيد 23 نقطة، بينما سيكون غياب الجمهور الوصلاوي عن مساندة الفريق في استاد زعبيل من أبرز السلبيات التي تصعب من مهمة «الفهود».

في المقابل، يخوض شباب الأهلي «الديربي» بمعنويات مرتفعة بعد تقدم الفريق للمرة الأولى في الموسم الحالي إلى المركز الثاني في لائحة ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، بعد الفوز في آخر ثلاث جولات على العين واتحاد كلباء ودبا الفجيرة، ويسعى «فرسان دبي» إلى التمسك بحظوظه في المنافسة على اللقب، بعدما تقلص الفارق مع المتصدر الشارقة إلى تسع نقاط.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

