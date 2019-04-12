حمدان بن محمد يشهد تألق «شواهين» و«عجايب» في «ختامي المرموم»

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، اليوم السادس لمهرجان ختامي المرموم التراثي للهجن العربية الأصيلة، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، إذ أقيمت 32 شوطاً بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية، ومثلها في الفترة المسائية.

وتابع السباق أيضاً سموّ الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل للهجن، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، اللذان قاما بتتويج الفائزين بالرموز، وحضر أيضاً الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أشواط رموز الإيذاع لأصحاب السموّ الشيوخ، على كأس مكتوم بن راشد آل مكتوم، إذ فازت بالكأس المخصصة للبكار المفتوح المطية «شواهين» المملوكة إلى هجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري، مسجلة زمناً قدره 8:48:6 دقائق، وحصلت على جائزة مالية قدرها 500 ألف درهم، بينما فازت هجن العاصفة بلقب الكأس المخصصة للبكار المحليات عن طريق المطية «عجايب» بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلة زمناً قدره 8:46:9 دقائق، وحصلت على جائزة مالية قدرها 500 ألف درهم. أما بالنسبة إلى منافسات الجعدان، حققت هجن الرئاسة لقب الشوط الثالث المخصص إلى الجعدان المفتوح عن طريق «برزان» بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري، مسجلاً زمناً قدره 8:50:9 دقائق، وحصل على بندقية وجائزة مالية قدرها 400 ألف درهم، بينما تألقت هجن زعبيل في الشوط الرابع المخصص إلى الجعدان المحليات، عن طريق «الشامي» بقيادة المضمر راشد محمد مروشد، مسجلاً زمناً قدره 8:59:5 دقائق، وحصل على بندقية وجائزة مالية قدرها 400 ألف درهم.

في المقابل، شهدت الأشواط التي يحصل فيها الفائزون على جوائز عبارة عن سيارات منافسة قوية، بين هجن الرئاسة وهجن العاصفة، إذ فازت «الوثبة» المملوكة إلى هجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، بلقب الشوط الخامس المخصص إلى البكار المهجنات، مسجلة زمناً قدره 8:47:9 دقائق، بينما منح «شاهين» هجن العاصفة لقب الشوط السادس المخصص إلى الجعدان المهجنات بقيادة المضمر غياث الهلالي، واستمر تفوق هجن العاصفة في الشوط السابع المخصص إلى البكار المحليات عن طريق «الشاهينية»، مسجلة زمناً قدره 8:56:7 دقائق، كما قاد المضمر غياث الهلالي، «الشاهينية» الأخرى لمنح لقب الشوط الثامن المخصص إلى البكار المهجنات، مسجلة زمناً قدره 8:56:6 دقائق.

وفاز «راهي» المملوك إلى الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط التاسع المخصص إلى الجعدان المحليات، بقيادة المضمر علي سالم الكتبي، مسجلاً زمناً قدره 9:13:8 دقائق، بينما حصل «صنديد» المملوك إلى هجن النايفات على لقب الشوط العاشر المخصص إلى الجعدان المهجنات بقيادة المضمر فهيد محمد بيشان، مسجلاً زمناً قدره 9:01:4 دقائق، وفازت «الشاهينية» المملوكة إلى هجن زعبيل بقيادة المضمر راشد محمد مروشد، بلقب الشوط الـ11 المخصص إلى البكار المحليات، مسجلة زمناً قدره 8:59:7 دقائق، كما فازت «الشاهينية» المملوكة إلى هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، بلقب الشوط

الـ12 المخصص إلى البكار المهجنات، مسجلة زمناً قدره 8:57:0 دقائق.