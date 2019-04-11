الجرمن: مباراة العين لا تُشكل أي ضغوط علينا.. وأفتخر بلاعبي عجمان

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أكد رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، خليفة الجرمن، أن مواجهة فريقه مع العين المقرر لها السبت المقبل في الجولة 20 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، لا تُمثل أي ضغط على «البرتقالي»، كونها الفرصة الأخيرة أمام الزعيم للاستمرار في صراع المنافسة في اللقب.

وقال الجرمن لـ«الإمارات اليوم»: «لا أتصور أن المباراة تُشكل ضغطاً علينا وحتى على العين أيضاً، هي في النهاية مباراة شأن بقية المباريات، سيهدف كل فريق للخروج بنتيجة إيجابية بعيداً عن أي حسابات أخرى».

وأضاف: «أعتقد أن الصراع على لقب الدوري قد حُسم بنسبة كبيرة لمصلحة الشارقة الذي يفصله عن أقرب منافسيه تسع نقاط، وهذا رقم ليس بالسهل الذي يُمكن لأي فريقه تعويضه، فتتويج الملك باللقب هو من وجهة نظري مجرد وقت ليس أكثر».

وشدد رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، على أن الشارقة يستحق اللقب هذا الموسم عطفاً على الدعم المادي الكبير الذي قدمته إدارة لفريق الكرة والتعاقد مع لاعبين مميزين، إضافة إلى حالة المنافسين الذين لم يستطيعوا أن يُكملوا صراع المنافسة حتى النهاية.

وحول الفريق الذي يرى أنه لم يقدم المستوى الذي كان متوقعاً منه هذا الموسم والفريق المتميز في الدوري، قال الجرمن: «النصر بالتأكيد كان لغزاً كبيراً هذا الموسم، فالفريق قد تم إعداده بصورة جيدة ليكون منافساً على اللقب، وتم استقطاب عناصر جيدة له، بالإضافة إلى العناصر التي كانت موجودة في الفريق من المواسم الماضية، لكن الظروف التي أحاطت بالعميد جعلته يتواجد في مكانة لا تتناسب مع ما كان متوقعاً منه».

وأثنى الجرمن على فريق بني ياس مؤكداً أنه يستحق لقب الحصان الأسود في الدوري لحفاظه على مستوياته منذ بداية الموسم، فضلاً عن نتائجه التي جعلته مرشحاً للدخول ضمن المربع الذهبي وضمان مكان له في المشاركة الخارجية الموسم المقبل.

وعن موقف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في الموسم الجاري من البقاء، أوضح رئيس مجلس إدارة نادي عجمان: «سياستنا ثابتة وواضحة في كل المواسم بعدم مناقشة أي أوضاع تخص الفريق إلا بعد أن ينتهي الموسم، حفاظاً على الاستقرار الموجود داخل النادي بشكل عام وفريق الكرة بشكل خاص».

وأشاد الجرمن بالجهود التي قدمها اللاعبون على مدار الموسم حتى الآن، موضحاً أن ما يميز التشكيلة الموجودة حالياً داخل النادي أنه لا يوجد بينهم حب الذات والمصلحة الأولى والأخيرة لهم هو الفريق بصرف النظر عما إذا كانوا موجودين ضمن التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية أو حتى خارج قائمة الفريق.

وقال: «روح التعاون هي سر نجاح عجمان هذا الموسم والوصول للهدف الموضوع بالبقاء في دوري الخليج العربي للموسم، وكرئيس مجلس إدارة نفخر بالعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين ومع المدرب المصري أيمن الرمادي، وبقية معاونيه، وكذلك الجهاز الإداري والذين قدموا موسماً يستحقون عليه الثناء والتقدير، وأتمنى أن يستمر الحال حتى نهاية الموسم لنتمكن من الحصول على مركز جيد في المسابقة».

ويتواجد فريق عجمان في المركز الثامن بقائمة ترتيب فرق الدوري برصيد 24 نقطة.