تحسّن مستمر في حالة أحمد ربيع.. وغياب خلفان شهراً عن الجزيرة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة غياب لاعب خط وسط وصانع ألعاب الفريق، الدولي خلفان مبارك، عن الفريق لمدة شهر، بداية من مباراة اتحاد كلباء السبت المقبل على ملعب الأخير في الجولة 20 من دوري الخليج العربي. في المقابل، فإن حالة لاعب الفريق أحمد ربيع في تحسن مستمر، بعد الحادث الذي تسبب في دخوله المستشفى على إثر ارتطام رأسه بعمود إنارة خلال مباراة ودية مع فريق الإمارات.

وأكدت الشركة، في بيان صحافي، أن خلفان أجرى فحوصاً طبية على العضلة الخلفية اليمنى، وكشفت تعرّضه لتمزق في العضلة الخلفية اليمنى، ما يستوجب غيابه لمدة لا تقل عن شهر. وتعرّض خلفان مبارك للإصابة خلال مباراة العين.

كما أعلنت استمرار حالة التحسن في حالة مهاجم الفريق أحمد ربيع بشكل يومي من إصابته في الرأس، التي يتعافى منها حالياً في مستشفى راشد في دبي.

من جانب آخر، أجرى حارس مرمى الفريق عادل أبوبكر عملية جراحية ناجحة في ألمانيا، بعد إصابته الأخيرة بكسر في اليد اليمنى، استوجبت غيابه عن التدريبات والمباريات. ويعود أيضاً محمد جمال إلى البلاد خلال أيام قادماً من البرتغال، بعد العلاج من إصابته بكسر في شظية الساق.