حمدان بن محمد يشهد رموز الإيذاع لأبناء القبائل في «المرموم»

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، اليوم الخامس لمهرجان ختامي المرموم التراثي للهجن العربية الأصيلة، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، إذ أقيمت 42 شوطاً بواقع 24 شوطاً في الفترة الصباحية، و18 شوطاً في الفترة المسائية.

وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رموز الإيذاع لأبناء القبائل على كأس مكتوم بن راشد آل مكتوم، إذ فازت بالكأس المخصص للبكار المفتوح، المطية «منصورة» المملوكة إلى علي فرج علي بن حمودة، مسجلة زمناً قدره 9:07:7 دقائق، وحصلت على جائزة مالية قدرها 500 ألف درهم، بينما فازت بلقب الشوط الثاني «محنة» المملوكة إلى محمد سلطان مطر مرخان الكتبي، مسجلة زمناً قدره 9:09:9 دقائق، وتحصل على الكأس المخصصة إلى البكار المحليات وجائزة مالية قدره 500 ألف درهم، أما الشوط الثالث المخصص إلى الجعدان المفتوح ذهب إلى «شديد» المملوك إلى سعيد راشد الكتبي، مسجلاً زمناً قدره 9:05:5 دقائق، وحصل على بندقية وجائزة مالية قدرها 400 ألف درهم.

وتفوق «لبيب» المملوك إلى علي حمودة علي حمودة الظاهري، في الشوط الرابع المخصص إلى الجعدان المحليات، وفاز بالمركز الأول مسجلاً زمناً قدره 9:07:4 دقائق، وحصل على بندقية وجائزة مالية قدرها 400 ألف درهم، وفي شوطي الإنتاج، فازت «رغد» المملوكة إلى سعيد راشد الكتبي، بالشوط الخامس المخصص البكار المفتوح من الإنتاج، مسجلة زمناً قدره 9:12:8 دقائق وحصلت على كأس وجائزة مالية قدرها 500 ألف درهم، وفاز «صياد» المملوك إلى علي حليس سعيد العفاري، بلقب الشوط السادس المخصص إلى الجعدان المفتوح من الإنتاج، مسجلاً زمناً قدره 9:07:0 دقائق، وحصل على بندقية وجائزة مالية قدرها 400 ألف درهم.

وبالنسبة إلى الأشواط التي يحصل الفائزون بها على جوائز عبارة عن سيارات، فازت بلقب الشوط السابع المخصص إلى البكار المحليات «يقين» المملوكة إلى موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى، مسجلة زمناً قدره 9:07:9 دقائق، وفازت «بينونة» المملوكة إلى زايد محمد زايد المنصوري، بلقب الشوط الثامن المخصص إلى البكار المهجنات، مسجلة زمناً قدره 9:06:8 دقائق، وحصل «هجرس» المملوك إلى ناصر علي عبدالله الراسبي، على المركز الأول في الشوط التاسع المخصص إلى الجعدان المحليات، مسجلاً زمناً قدره 9:09:0 دقائق، وجاء «مجد» المملوك إلى حمد فايل حمد الزرعي، في المركز الأول في الشوط العاشر المخصص إلى الجعدان المهجنات، مسجلاً زمناً قدره 9:11:6 دقائق.

وتواصلت الإثارة في الشوط الـ11 المخصص إلى البكار المحليات، الذي فازت بلقبه «اليازي» المملوكة إلى محمد عامر تريس المنصوري، مسجلة زمناً قدره 9:07:8 دقائق، وحصلت «وعد» المملوكة إلى علي زنيفر ناصر الغفراني المري، على لقب الشوط الـ12 المخصص إلى البكار المهجنات، مسجلة زمناً قدره 9:02:5 دقائق، أما الشوط

الـ13 المخصص إلى الجعدان المحليات ذهب إلى «الشقردي» المملوك إلى سلطان سعيد غانم يريو المنصوري، مسجلاً زمناً قدره 9:06:5 دقائق، وفاز بلقب الشوط الـ14 المخصص إلى الجعدان المهجنات «الواصل» المملوك إلى غانم علي حمودة الظاهري، مسجلاً زمناً قدره 9:12:0 دقائق.