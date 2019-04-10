سيف محمد: تجربتي مع خورفكان لا تقل رونقاً عن اللعب مع العين

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

يبرز في واجهة الموسم الحالي، لدوري الدرجة الأولى، لاعب المنتخب الوطني وناديي العين والشعب سابقاً وخورفكان الحالي، سيف محمد، كونه أحد أبرز نجوم فريقه، الذي يتصدر دوري «الهواة»، ويقترب من الصعود لدوري الخليج العربي، وأكد اللاعب سيف محمد، لـ«الإمارات اليوم»، أن الموسم الحالي له مع خورفكان لا يقل أهمية عن اللعب - في وقت سابق - مع العين أو الشعب والظفرة، بعد النجاح الكبير لتجربته الحالية مع خورفكان، وأنه يعيش أياماً جميلة فنياً وعائلياً، مشيراً إلى أنه لا يفكر في الاعتزال مادام قادراً على اللعب بالمستوى الفني والبدني المعروف عنه ذاته، موضحاً أنه لن يجازف بتاريخه الطويل، إذا وجد نفسه غير قادر على الاستمرار في الملاعب، وتحدث سيف محمد عن الفارق الفني بين دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى، وتالياً نص اللقاء:

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