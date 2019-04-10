ختام دوري المناطق 22 الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتواصل، في ملعب العشب الاصطناعي بمقر اتحاد الكرة بدبي، منافسات دوري منتخبات المناطق للفئتين العمريتين مواليد 2005 و2006، الذي تنظمه وتشرف عليه إدارة المنتخبات بمشاركة خمسة مراكز تدريب، هي: (أبوظبي، دبي، الشارقة، الفجيرة، ورأس الخيمة).

وأقيمت، أول من أمس، مباراتان للفئة العمرية تحت 13 عاماً، جمعت الأولى منتخب منطقة أبوظبي ومنطقة الشارقة، فيما جمعت المباراة الثانية منتخب منطقة رأس الخيمة مع منتخب منطقة الفجيرة.

وتستكمل المباريات يوم السبت المقبل، حيث سيلتقي منتخب منطقة الفجيرة مع منطقة أبوظبي، والشارقة مع رأس الخيمة، ضمن منافسات الفئة العمرية تحت 14 عاماً.

وأكد مدير تطوير مراكز التدريب في اتحاد الكرة، راشد عامر البدواوي، أهمية دوري المناطق الذي يهدف إلى الوقوف على الحالة البدنية والفنية، التي وصل إليها اللاعبون في كل منطقة، ومدى استيعابهم وتطبيقهم للخطط وطريقة اللعب التي وضعها المدرب، مشيراً إلى أن نتائج المباريات غير مهمة على الإطلاق.

وتختتم منافسات دوري منتخبات المناطق مواليد 2006 يوم 13 الجاري، ومواليد 2005 يوم 22 من الشهر ذاته، وسيتم الاستقرار على 50 لاعباً لكل فئة عمرية، سيخضعون لبرنامج تدريبي آخر، لاختيار أفضل 25 لاعباً لكل منتخب.