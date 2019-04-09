تحديد نهائي دوري الطائرة بين العين وشباب الأهلي

المصدر: معاذ كمبال - العين

حدّد اتحاد الكرة الطائرة توقيت مباراتي الذهاب والإياب لنهائي الدوري العام للرجال بين العين وشباب الأهلي، ليقام الذهاب الساعة 7:15 مساء الجمعة المقبل على صالة سعيد بن مكتوم في الممزر، والإياب على الصالة البنفسجية باستاد خليفة بن زايد في مدينة العين الساعة 7:15 مساء الجمعة 16 الجاري.

ويلعب الجزيرة مع بني ياس الساعة الخامسة على صالة سعيد بن مكتوم لتحديد المركز الثالث.

كما حدّد الاتحاد مواعيد وملاعب مباريات دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، إذ سيواجه الوصل مع الجزيرة على استاد خليفة بن زايد في مدينة العين الساعة 7:15 من مساء 24 الجاري، وعجمان مع النصر على صالة سعيد بن مكتوم في التوقيت نفسه.

ويقام الدور ربع النهائي 26 الجاري، الذي سيشهد انضمام أندية العين وشباب الأهلي والظفرة وبني ياس والوحدة، بينما سيلعب نصف النهائي 30 أبريل، على أن يقام النهائي يوم الثالث من مايو المقبل على صالة نادي الجزيرة.