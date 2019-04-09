العين يهدر فرصة الانتصار على الدحيل ويكتفي بالتعادل

المصدر: معاذ كمبال - العين

أهدر فريق العين فرصة تحقيق أول فوز على الدحيل القطري، واكتفى بالتعادل الإيجابي 2-2، أمس، في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليضع «الزعيم» النقطة الثانية في رصيده، معززاً بذلك فرصته في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدور ثمن النهائي.

وسجل الدحيل هدفين بواسطة كريم بوضياف في الدقيقة 9، ويوسف العربي في الدقيقة 32، في حين رد العين عبر جمال معروف في الدقيقة 36، وماركوس بيرغ في الدقيقة 58، فيما أضاع مهاجم العين البرازيلي كايو لوكاس ركلة جزاء في الدقيقة 55، كانت كفيلة بحسم النتيجة لمصلحة الزعيم.

وأنهى بيرغ صيامه عن الأهداف في 16 مباراة متتالية مع العين والسويد، وكان آخر هدف سجله بيرغ في ديسمبر الماضي، وتحديداً في افتتاح كأس العالم للأندية أمام ويلنغنتون النيوزيلاندي.

وتقدم الدحيل في الدقيقة التاسعة، حينما مرر أدميلسون جونيور كرة عرضية من الجبهة اليمنى، وجدت كريم بوضياف داخل منطقة الجزاء.

وفي الوقت الذي كان فيه العين قريباً من تعديل النتيجة بحصوله على عدد من الفرص أمام المرمى، سجل الدحيل هدفه الثاني في الدقيقة 31، بعد مجموعة من التمريرات، قبل أن تصل الكرة داخل منطقة الجزاء ليوسف العربي.

لكن لاعبي العين نجحوا في الرد بقوة وبسرعة على خصومهم، وسجلوا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 36 بواسطة المهاجم جمال معروف، بعد أن تلقى تمريرة خلف المدافعين من زميله المالي، تونغو حامد دومبيا، لينفرد بحارس الدحيل أمين لكومته ويضعها على يساره.

وانطلق الشوط الثاني بأفضلية عيناوية، وحصل «الزعيم» على ركلة جزاء في الدقيقة 55، لكن المهاجم البرازيلي كايو لوكاس أهدرها، بعد أن سددها بصورة سهلة على يمين الحارس أمين لكومته.

ولم يتأثر لاعبو «الزعيم» بركلة الجزاء المهدرة، إذ استطاعوا إدراك التعادل بعدها بثلاث دقائق، وتحديداً في الدقيقة 58 بواسطة المهاجم السويدي ماركوس بيرغ، مستفيداً من خطأ فادح وقع فيه حارس الدحيل بفشله في السيطرة على الكرة، لتجد المهاجم بيرغ الذي وضعها في الشباك من لمسة واحدة، ولم تشهد الدقائق الباقية تعديلاً في النتيجة، لتنتهي بالتعادل الإيجابي 2-2.

خالد عيسى يتصدى لـ9 تسديدات

تألق حارس مرمى فريق العين، خالد عيسى، خلال اللقاء وتصدى لتسع تسديدات على مرماه من أصل 11 سددها لاعبو الدحيل على مرمى «الزعيم» على مدار الشوطين، وذلك بحسب الإحصاءات الرسمية لموقع الاتحاد الآسيوي عقب نهاية اللقاء، ليؤكد بذلك الحارس أفضليته مرة أخرى، ويمنح فريقه نقطة ثمينة.